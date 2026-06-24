Sánchez avanza la puesta en marcha de políticas de integración "en próximas semanas": "La migración trae prosperidad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles que pondrá en marcha políticas de integración "en las próximas semanas y meses" en colaboración --"espera"-- con las comunidades autónomas (CCAA) y los ayuntamientos.

Así ha respondido a la portavoz del Grupo Plurinacional Sumar, Verónica Martínez Barbero, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde el presidente ha informado sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas, así como de la última reunión del Consejo Europeo, entre otros asuntos.

Precisamente, en su turno de intervención, la diputada ha pedido al PSOE desbloquear "de una vez" la ley para conceder la nacionalidad a saharauis y ha criticado que el PP y Vox hayan votado en el Parlamento Europeo a favor del "vergonzoso y doloroso" nuevo reglamento europeo.

Sobre este último tema, Sánchez ha recalcado que España ha sido "el único país" de la UE en manifestar "su total rechazo" a este tipo de políticas migratorias porque son "absolutamente ineficaces". Además, ha señalado que "mandan un mensaje muy negativo a los países que (como España) están colaborando tanto con los países de origen como los de tránsito en la lucha contra la migración irregular. Asimismo, cree que "van en contra de los valores que debería defender Europa".

Por ello, el presidente ha defendido que "lo que sirve" es la política pública de migración que está poniendo en marcha el Ejecutivo español "basada en cinco ejes". Al margen de las políticas de integración cuya puesta en marcha ha avanzado, ha apuntado también a la lucha contra la inmigración irregular.

"Hemos reducido el número de llegadas irregulares en más de un 30%. Si lo comparamos en términos interanuales el número de llegadas irregulares en Canarias, estas han bajado en más de un 70%, y esto tiene todo que ver con la colaboración y la cooperación en origen y en tránsito con los países que precisamente también están sufriendo esa migración irregular derivada de múltiples crisis", ha explicado.

Además, ha destacado la importancia de la cooperación con los países de origen de tránsito y apertura de vías de migración regular. En este último caso, ha señalado que "los agentes sociales, singularmente la patronal, están pidiendo mano de obra para sectores que son muy importantes". "Por ejemplo, el sector de la construcción de viviendas. Necesitamos mano de obra para construir viviendas y hacerlo de manera rápida", ha indicado.

Asimismo, Sánchez ha recalcado que hay un "enorme desconocimiento de la realidad migratoria por parte de muchos, que abundan los bulos y la desinformación de la derecha y de la ultraderecha". "La migración no trae más inseguridad, sino trae más prosperidad y ahí están los datos", ha subrayado.

Al respecto, ha ironizado diciendo que "no deja de ser curioso" que el líder de Vox, Santiago Abascal, acuse a la izquierda de estar "conchabada con no sé qué regímenes latinoamericanos" cuando en España hay "200.000 venezolanos acogidos al compromiso del Gobierno con los derechos humanos de los perseguidos políticos" mientras que Estados Unidos "les retira permisos por razones humanitarias".