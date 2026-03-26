Colegios de León, Málaga o Madrid, entre los premiados en el XXI Concurso de Dibujo sobre DDHH del Defensor del Pueblo

Dibujo de Amalia Ioana Mardare, del CEIP Valentín García Yebra, de Ponferrada (León), premiado en el XXI Concurso de Dibujo sobre DDHH Defensor del Pueblo - DEFENSOR DEL PUEBLO

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Colegios de León, Málaga o Madrid, entre otros, han sido galardonados en los premios de la XXI edición del Concurso de Dibujo sobre Derechos Humanos del Defensor del Pueblo, cuyo fallo ha sido anunciado por el jurado, como ha dado a conocer la institución.

En concreto, en la categoría de Educación Primaria han sido premiados Alba García Portolés, del Colegio Niño Jesús de Burgos; Amalia Ioana Mardare, del CEIP Valentín García Yebra, de Ponferrada (León), y Laia García Martín, del CEIP Alonso Berruguete de Valladolid.

En Educación Secundaria, han resultado galardonados Alan Gómez Marín, del IES Atalaya, de Casariche (Sevilla); Gabriela Osoro Brandeiro, del Colegio Montealto de Madrid, y Daniel Lavado Laure, del Colegio Obispo San Patricio de Málaga.

En la categoría de Educación Especial el ganador ha sido Manuel Jesús Díaz Abreu, del PTFVAL Cristo Roto, de Gibraleón (Huelva).

En esta edición, han participado 2.716 menores de toda España y de colegios españoles en el extranjero. De los dibujos enviados por los escolares, 1.521 corresponden a alumnos de Educación Primaria, 1.076 a escolares de Educación Secundaria y 119 a alumnos de Educación Especial. Los premios serán entregados en el transcurso de un acto que se celebrará el próximo 22 de abril en la sede del Defensor del Pueblo.

El Concurso de Dibujo sobre Derechos Humanos del Defensor del Pueblo se organiza anualmente con el objetivo de promover el conocimiento de los derechos humanos entre los escolares españoles. A lo largo de sus veintiuna ediciones, han participado unos 61.000 alumnos y alumnas de colegios, institutos y centros de educación especial.