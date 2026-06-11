El Congreso insta a crear un cupo para personas con discapacidad en programas Erasmus+ y Cuerpo Europeo de Solidaridad

Fachada del Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a crear un cupo específico para personas con discapacidad en los programas Erasmus+ y Cuerpo Europeo de Solidaridad.

La Comisión para las políticas integrales de la Discapacidad, ha aprobado este miércoles dos proposiciones no de ley socialistas: una sobre la creación de un cupo específico para personas con discapacidad en los programas Erasmus + y Cuerpo Europeo de Solidaridad, y otra, para impulsar la convivencia entre jóvenes y personas de con discapacidad, según ha informado el PSOE.

En su intervención, la vicepresidenta primera de la Comisión de Discapacidad y ponente de la primera iniciativa, Olvido de la Rosa, ha asegurado que estos programas europeos "cambian vidas". "Sin embargo, a pesar de que cuentan con muchos fondos y llegan a miles de jóvenes, existen todavía obstáculos de diversa índole para las personas con discapacidad", ha advertido.

En concreto, el texto de la proposición no de ley pone de manifiesto que según el informe europeo 'Haciendo que los programas de movilidad sean más inclusivos para los estudiantes con discapacidad de 2021', "las principales barreras son las dificultades económicas, la falta de información accesible, los problemas para trasladar apoyos entre países y las barreras de accesibilidad en el alojamiento, el transporte y la vida universitaria".

En consecuencia, "los datos evidencian que muchos jóvenes siguen encontrando barreras para acceder a experiencias de este tipo", ha subrayado la diputada. Por esta razón, la iniciativa trata de "impulsar ante las instituciones europeas la creación de un cupo específico de plazas para personas con discapacidad dentro del programas Erasmus+ y Cuerpo Europeo de Solidaridad".

Se propone también reforzar las ayudas económicas, el acompañamiento integral, la accesibilidad universal y la formación específica del personal implicado y reforzar las campañas de información y sensibilización.

"Hoy tenemos la oportunidad de contribuir a que miles de jóvenes con discapacidad puedan estudiar, aprender, viajar y construir su futuro sin que una barrera física, económica o administrativa les impida hacerlo", ha concluido.

CONVIVENCIA ENTRE JÓVENES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Por otro lado, la Comisión también ha dado luz verde a otra iniciativa que busca fomentar la inclusión entre jóvenes y personas con discapacidad.

En su intervención, el portavoz adjunto de Derechos Sociales y ponente de la iniciativa, Lázaro Azorín, ha resaltado que, frente a las recientes agresiones y humillaciones hacia este colectivo en ámbitos educativos y redes sociales, "la proposición no de ley aprobada plantea que la juventud debe liderar el cambio hacia una sociedad más justa".

Para ello, el texto aprobado "hace hincapié en desarrollar campañas de sensibilización con iniciativas de concienciación en centros juveniles y actividades municipales", tal como se hizo en el municipio alicantino de Pinoso durante los años que el ponente fue alcalde. Además, se busca promocionar el ocio inclusivo, la formación en valores y la alianza con las asociaciones de personas con discapacidad.

"Porque queremos que más ayuntamientos, más asociaciones, más entidades y más colectivos den un paso al frente", ha incidido. "Porque nuestros jóvenes son nuestro presente y nuestro futuro y porque cuando una comunidad apuesta por la inclusión no solo mejora la vida de quienes tienen una discapacidad, mejora la vida de todos y construye una sociedad más justa", ha señalado el diputado.