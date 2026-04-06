Consejo de la Discapacidad avisa del riesgo de "desatención" para alumnos con mayores necesidades de apoyo por la LOMLOE

Archivo - Niños en el patio del colegio - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad (CEDDD) ha denunciado que la Ley de Educación (LOMLOE) impulsó un cambio estructural del sistema educativo "sin la inversión ni la planificación suficientes, generando incertidumbre en las familias, tensión en los centros educativos y un riesgo real de desatención para el alumnado con mayores necesidades de apoyo".

Tras seis años de aplicación de la norma, el CEDDD ha advertido de que el modelo llamado de educación inclusiva "sigue sin contar con los recursos necesarios para ser una realidad efectiva".

El organismo insiste en que el problema "no reside en el objetivo de la inclusión -ampliamente compartido-, sino en cómo se está implementando".

En este sentido, la vicepresidenta de CEDDD, Mar Ugarte, señala que seis años después, se sigue viendo "cómo se plantea la inclusión más como un traslado físico del alumnado a centros ordinarios que como una verdadera adaptación del sistema a sus necesidades". "Sin recursos suficientes, la inclusión no es inclusión, es una declaración de intenciones", añade.

CEDDD recuerda que la LOMLOE apuesta por "priorizar la escolarización en centros ordinarios y transformar los centros de educación especial en centros de referencia y apoyo".

Sin embargo, advierte de que este planteamiento puede "invisibilizar la función esencial que estos centros siguen desempeñando".

"La educación especial no es un modelo excluyente, como a veces se intenta trasladar; para muchos alumnos es, precisamente, el entorno donde reciben una atención verdaderamente inclusiva, adaptada y especializada", sostiene Ugarte.

El Consejo también subraya el "desequilibrio" entre el aumento de necesidades y la financiación disponible. Según datos sindicales, el alumnado que requiere apoyo educativo ha crecido más de un 75%, mientras que la inversión apenas ha aumentado un 26%, lo que "evidencia una brecha que impacta directamente en la calidad educativa".

"Estamos pidiendo a los centros ordinarios que hagan más, con prácticamente los mismos recursos. Eso no es viable. Los docentes necesitan formación específica, las ratios deben reducirse y los apoyos tienen que incrementarse. De lo contrario, el sistema no puede responder", reclama la vicepresidenta de CEDDD.

En la misma línea, CEDDD pone el foco en las familias, que "en muchos casos están asumiendo un coste económico y emocional creciente ante la falta de respuestas adecuadas por parte del sistema".

Asimismo, alerta del "progresivo cuestionamiento del papel de los centros de educación especial sin que existan alternativas plenamente desarrolladas".

"La inclusión no puede construirse desde la imposición ni desde el ahorro. Debe construirse desde la libertad de elección de las familias y desde el refuerzo de todos los recursos disponibles", reivindica Ugarte.

Ante el debate político reactivado en torno a la LOMLOE, CEDDD reclama "abandonar la confrontación entre modelos educativos y centrar los esfuerzos en garantizar una respuesta personalizada para cada alumno".

"No se trata de elegir entre educación ordinaria o especial, sino de asegurar que cada persona tenga la atención que necesita en cada momento de su vida educativa. Para eso hacen falta más recursos, más planificación y menos ideología", apunta la vicepresidenta de la entidad.

Desde CEDDD se insiste en que, seis años después de la aprobación de la LOMLOE, "el gran reto sigue pendiente: convertir el discurso de la inclusión en una realidad tangible".

"La inclusión real no se decreta, se construye. Y solo será posible si viene acompañada de una inversión suficiente y de un compromiso firme con todo el sistema educativo", concluyen desde la entidad.