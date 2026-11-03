El Consejo Estatal de Participación de la infancia y de la adolescencia renueva a sus 34 integrantes

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MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Estatal de Participación de la infancia y de la adolescencia (CEPIA), adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia, ha renovado a sus 34 integrantes, niños y niñas pertenecientes a consejos de participación locales, provinciales y autonómicos provenientes tanto de entornos rurales como urbanos.

Finalizado el plazo para la presentación de candidaturas el pasado 22 de septiembre, el Ministerio de Juventud e Infancia, a través de la Dirección General de Infancia, ha resuelto sobre las mismas priorizando tres criterios: la distribución territorial, la promoción de la inclusión social y la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

En concreto, destaca que se ha priorizado la selección de niñas, niños y adolescentes que pertenecen a entidades "que defiendan intereses de colectivos especialmente vulnerables a la discriminación" y se ha valorado positivamente que formen parte activa de entidades que tengan como misión "defender, garantizar y promover los derechos de la infancia y la adolescencia y que contemplen canales de participación infantil en la toma de decisiones".

El Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia es un órgano permanente y estable de consulta, representación y de participación a nivel estatal, en cuyo seno los niños pueden expresar libremente sus ideas y proponer medidas, defender el reconocimiento social de sus derechos, formular propuestas sobre cuestiones que les afecten en el ámbito estatal y erigirse en portavoces e interlocutores del resto de los niños ante las instituciones públicas.

Las entidades participantes en la nueva composición del CEPIA son: Consejo Zaragoza, Consejo Infantil Sabiñánigo, CREPIA, Consejo Cataluña CNIAC, Consejo Toledo, Scout 351, Consejo Xirivella, Ciudad Amiga Puerto del Rosario, Consejo Borriol, Consejo Málaga, Consejo Teo, Consejo Fuenlabrada, Mariscadoras de ideas, Consejo Villamayor, Consejo Infancia Parla, Xeración Xa, Secretariado Gitano, CERMI MUJERES, FIAPAS, Consejo Gijón, C. Sistema Protección C. Valenciana, CERMI, Fundación Diagrama, PAFE Guipúzcoa, Espiral Loranca, Aspace Salamanca, Plan Internacional, ASDE Scouts España, Márgenes y vínculos, CANAE, Fundación Entreculturas, Paivoz, grupo asesor de UNICEF España, Aldeas infantiles y Educo.