Irene Montero advierte a Feijóo de que "el machismo mata": "Hace falta un Ministerio de Igualdad"

La candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno, Irene Montero, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Hotel InterContinental, a 6 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La eurodiputada y candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 29 de noviembre, Irene Montero, ha advertido al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de que "el machismo mata" y ha defendido que "hace falta un Ministerio de Igualdad", después de que el líder del PP anunciara que, si llega al Gobierno, lo eliminará.

"Le digo al señor Feijóo que el machismo mata y que sus políticas machistas matan y que la violencia contra las mujeres, la violencia sexual y de género, es el principal problema de seguridad que tenemos en nuestro país y hace falta tomar muchas medidas", ha subrayado Montero, este viernes, durante un encuentro informativo organizado por Europa Press y celebrado en el Hotel InterContinental.

Entre estas medidas, la candidata de Podemos ha propuesto "invertir más" en la lucha contra la violencia machista y desterrar el discurso de "Vox y PP" que aboga por "hacer desaparecer el Ministerio de Igualdad" o que dice que "el dinero va para chiringuitos y para 'Charos'" y que "esto del feminismo es un invento".

Este discurso, según ha avisado, puede hacer que muchas mujeres "que saben que por la noche a lo mejor su marido les vuelve a pegar" piensen que si salen y piden ayuda, no la van a encontrar.

Frente a ello, Montero ha defendido que "hace falta Ministerio de Igualdad y hace falta inversión en políticas públicas contra violencias machistas".

También ha pedido "dejar de cuestionar permanente las herramientas que están funcionando adecuadamente" como "las pulseras" antimaltrato que "salvan vidas". "Ninguna mujer con pulsera ha sido asesinada en todos estos años y esto son medidas que se han tomado con los votos en contra del PP", ha subrayado.

Precisamente, sobre la propuesta de Núñez Feijóo de traspasar el control de estos dispositivos telemáticos al Ministerio de Interior, Montero ha apuntado que "no sería más eficaz" porque, a su juicio, "quien mejor puede gestionar este servicio es quien tiene formación especializada en violencias machistas".

En este sentido, la candidata de Podemos ha lamentado que "falta mucha formación en el ámbito judicial", algo que es importante, según ha dicho, porque es el juez el que define las medidas de protección y cosas determinantes como "si se incorpora o no el colegio de los niño". Si bien, ha lamentado que "hay muchos jueces que todavía son reactivos" a esa formación: "Dicen: ¿Cómo una cajera me va a decir a mí la formación que tengo que tener?".

Al mismo tiempo, ha reclamado más "psicólogas y abogadas especializadas" y ha añadido que es necesaria una "sociedad que cuida, que no mira a otro lado, que no reproduce discursos machistas o negacionistas" de la violencia. Asimismo, ha apelado a la responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de informar sobre las mujeres asesinadas.

MIL MILLONES MÁS PARA COMBATIR LA VIOLENCIA MACHISTA

Además, ha planteado elevar hasta los 1.000 millones de euros el presupuesto destinado a combatir las violencias machistas, empleando el dinero del gasto militar.

En concreto, ha propuesto destinar los 24.000 millones de euros en los que, según sus cálculos, ha aumentado el gasto militar desde 2023 a esta y otras medidas sociales como contratar 40.000 profesionales sanitarios y otros tantos docentes, expropiar el uso de viviendas de fondos buitre y crear un supermercado público.

Igualmente, ha sugerido emplear este dinero para "remunerar por fin ese permiso de 8 semanas" para el cuidado de los hijos hasta los 8 años ya que, según ha advertido, el hecho de que actualmente no sea remunerado hace "muy difícil" que las familias lo puedan disfrutar.

NO DESCARTA UNA PRESTACIÓN UNIVERSAL POR CRIANZA

Por otro lado, preguntada por sus propuestas para paliar la pobreza infantil en España, Montero ha abogado, en primer lugar, por "bajar los precios de los alquileres" para que las familias puedan disponer de más recursos y no ha descartado la aprobación posterior de una prestación por crianza que "puede ser universal".

"Después podemos hablar, lo hemos defendido, hemos hecho políticas cuando hemos gobernado, para ello, de prestaciones universales por hijo a cargo porque son derechos de los niños y niñas, pero ahora mismo las medidas fundamentales son estructurales, para bajar el coste de la vida y para garantizar que todos los niños y niñas tienen una casa adecuada, caliente en invierno, fresquita en verano, y que tienen un plato en el desayuno, la comida y la cena", ha remarcado.