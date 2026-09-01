CRUE celebra la concesión de 45 millones del Ministerio de Vivienda para alojamientos universitarios asequibles

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el presidente de CRUE y rector de la UCLM, Julián Garde. - CRUE

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha valorado positivamente que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana vaya a destinar 45 millones de euros al impulso de alojamientos asequibles para la comunidad universitaria.

La decisión se comunicó tras una reunión mantenida el pasado viernes en la sede del Ministerio entre el presidente de CRUE y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Según ha indicado la Conferencia, CRUE llevaba tiempo advirtiendo de que el encarecimiento sostenido de la vivienda, unido a la insuficiente oferta de plazas en residencias públicas para la comunidad universitaria, "está erosionando la igualdad de oportunidades" y dificultando a los colectivos con menos recursos el acceso a la universidad y la movilidad académica, como ha afirmado en un comunicado.

Los rectores y rectoras confían en que esta decisión sirva para "impulsar definitivamente" la aplicación del protocolo firmado en 2024 entre los Ministerios de Vivienda y Agenda Urbana y de Ciencia, Innovación y Universidades y ayude a "paliar las necesidades existentes" en esta materia.

Asimismo, desde CRUE se ha valorado positivamente el compromiso adquirido durante la reunión para volver a poner en marcha esta acción en 2027, de forma que más universidades públicas puedan beneficiarse de ella.

La organización ha animado, además, a otras administraciones públicas a facilitar mecanismos similares dirigidos a resolver el problema del alojamiento universitario. Según CRUE, la colaboración público-privada mediante fórmulas en las que comunidades autónomas, ayuntamientos o universidades aporten suelo dotacional para la construcción de residencias con alquileres sociales constituye "un primer e importante paso" para resolverlo.