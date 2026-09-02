Torres avisa de que habrá menores en Ceuta que tengan derecho a asilo o que no puedan ser reagrupados con sus familias

Efectivos de la policía marroquí detienen a tres adultos y un menor cuando intentaban cruzar la frontera de El Tarajal, a 28 de agosto de 2026, en Ceuta (España). El Ministerio del Interior ha anunciado que ha solicitado formalmente a la Comisión Europea - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que el Gobierno quiere que los menores que entraron en Ceuta de forma irregular el pasado mes de julio "puedan ser reagrupados con sus familias", pero ha avisado de que "habrá quien tenga derecho a asilo y menores que no puedan ser reagrupados", por lo que no podrán ser retornados a su país de origen.

"Esos son los que no podrán ser devueltos acorde a ley, no porque sea una voluntad de nadie el que se quede nadie o que se devuelva a nadie", ha declarado Ángel Víctor Torres este miércoles en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Torres ha subrayado que cuando se han realizado procedimientos devolución y "no se ha hecho acorde a la ley, ha habido representantes políticos de distintas organizaciones, por cierto, que han sido condenados, lamentablemente".

En este contexto, el ministro cree que las manifestaciones de hoy no son "para defender la ciudad de Ceuta ni a los ceutíes" sino para ir "contra el Gobierno de España" y ha defendido su gestión desde que fue designado autoridad funcional en lo que es su cometido: "los recursos, la respuesta humanitaria y conseguir la normalidad cuanto antes con la devolución de las personas que entraron de manera irregular y que no tienen derecho a permanencia de acuerdo a la ley".

Ángel Víctor Torres ha insistido en que las devoluciones se harán conforme a la legalidad como "se hizo en el año 2006, en el año 2002, en el año 2015 y en el año 2026, con distintos gobiernos en España". "Porque hay quienes cuando están en la oposición dicen que se puede devolver de la noche a la mañana pero cuando ellos gobernaban saben perfectamente que eso no es así", ha criticado.

En alusión al PP, el ministro ha afeado que sabe que "hay que hacer unos expedientes determinados, que hay derechos individuales" y ha reiterado que la mayoría de las personas que han entrado en Ceuta de forma irregular "van a ser devueltos porque no van a tener derecho al asilo, a protección internacional".

El ministro ha manifestado que Vox y "el Partido Popular, que dice que quiere ayudar a Ceuta", votó en contra de que los menores no acompañados que estaban en Ceuta antes del 30 de julio fueran distribuidos por el resto del territorio español aún cuando "había una gran presión social en Ceuta y había una petición expresa de su presidente, Juan Jesús Vivas". "No ayudaron a Ceuta, cuando tuvieron que hacerlo", ha afirmado.