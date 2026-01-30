Cruz Roja reparte cerca de 61.000 juguetes nuevos a niños vulnerables en España

Una voluntaria de Cruz Roja reparte unos juguetes. - CRUZ ROJA JUVENTUD

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'El juguete educativo' de Cruz Roja Juventud ha recogido en el último año (desde enero de 2025 hasta enero de 2026), más de 60.891 juguetes nuevos, permitiendo que 49.700 niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad tuvieran un regalo en ocasiones especiales como fiestas y cumpleaños.

"Este proyecto nos permite fomentar el derecho al juego, uno de los principales derechos fundamentales de la infancia que estos niños, niñas y adolescentes pueden ejercer a través del juguete entendido como herramienta educativa y de transmisión de valores", ha destacado el director estatal de Cruz Roja Juventud, David Fernández.

Además, a través del proyecto se han realizado 935 actividades de sensibilización en tres ámbitos: acciones con los agentes socializadores, acciones con niños, niñas y adolescentes y acciones de calle, en las que han participado 44.088 personas. Todas estas acciones se han realizado gracias a la colaboración de más de 4.730 personas voluntarias, que han participado tanto en la recogida de los juguetes donados como en las actividades de sensibilización realizadas.

Cruz Roja Juventud recuerda que cualquier persona o empresa que desee realizar una donación de juegos o juguetes nuevos que cumplan los criterios del proyecto (no bélicos, no sexistas, participativos, sostenibles y que fomenten la imaginación y la creatividad), puede consultar el mapa de puntos de recogida disponible en la web 'Sus Derechos en Juego'.