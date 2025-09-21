Educo graba en cámara oculta el trato a la infancia

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Educo proyectará en 106 salas de cine de toda España un experimento con cámara oculta que reflexiona sobre cómo se trata a la infancia. Este experimento se enmarca dentro de la campaña 'El Mejor Trato', con la que se busca "promover una cultura de paz y de buen trato hacia la infancia y la adolescencia basada en el respeto, la escucha activa y la participación".

La ONG recuerda además que cuatro de cada cinco niños y niñas alguna vez no se han sentido respetados por los adultos, y que uno de cada tres ha sido objeto de comentarios incómodos o molestos por parte de estos.

El experimento --que la ONG presenta en el marco del Día Internacional de la Paz, que se celebra cada 21 de septiembre-- ha puesto a prueba a ciudadanos anónimos que, al tratar de comprar una pieza de pastel, veían cómo el dependiente no respetaba su elección. Pero no solo eso, también se tomaban la libertad de comentar su físico --incluso tocarlos-- o ignorar su petición al estar enganchado al móvil.

"Les hemos dado el mismo trato que a menudo reciben niños y niñas, hemos invadido su intimidad, los hemos juzgado y les hemos dado consejos paternalistas sin escuchar sus necesidades", ha señalado la responsable de Movilización Social de Educo, Miriam Torán.

La ONG expone que las reacciones de incomodidad e incredulidad que muestra la pieza audiovisual final reflejan de manera clara lo que sienten los niños y las niñas cuando se vulnera su derecho a participar y a decidir sobre su propia vida.

"Muchas veces no nos damos cuenta de lo paternalistas o poco respetuosos que somos con la infancia en gestos cotidianos y el experimento nos pone frente al espejo: si a las personas adultas nos incomoda que nos ignoren o decidan por nosotras, ¿por qué normalizamos hacerlo con los niños y niñas?", ha afirmdo Torán.

La organización cree que la sociedad necesita avanzar hacia una crianza y una educación más consciente donde no haya hueco para comportamientos violentos hacia la infancia. "Para atajar estas conductas es vital crear espacios de buen trato en el que las personas adultas demos ejemplo, donde se promueva la escucha y se fomente la participación. La empatía, el respeto y la escucha son los pilares del buen trato y la clave para prevenir la violencia", ha añadido Torán.

Y así lo hace Educo con la implementación en los coles de su proyecto 'Haz el Mejor Trato', promoviendo experiencias positivas. "Lo habitual es trabajar las violencias del aula desde el conflicto; a partir de alguna acción inapropiada que se haya dado. Sin embargo, nosotros promovemos acciones preventivas, basadas en el diálogo y la escucha donde se fortalecen las relaciones entre profesorado y alumnado, generando entornos de confianza, ya que estos a la larga favorecen la desaparición de las propias violencias", asegura Torán.

A su juicio, si se promueve "el buen trato desde la infancia y trabajamos por una cultura de paz estaremos además contribuyendo al cumplimiento de la Agenda 2030, sobre todo al ODS 16, la construcción de sociedades justas e inclusivas, donde todas las personas viven libres de miedo a cualquier tipo de violencia". "Construiremos así relaciones respetuosas y de confianza donde la semilla de la violencia no pueda germinar", remarca.

Desde mediados de este mes de septiembre se está proyectando un pequeño clip de este experimento en 106 salas de cine de toda España antes de la proyección de dos películas infantiles de la parrilla: 'Super agente Hitpig' y 'Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba La fortaleza infinita'.

Además, la ONG de infancia invita a las familias a conectarse a un webinar abierto el próximo 30 de septiembre, de 17.30 a 18:30 horas, para hablar con Yvonne Laborda, terapeuta humanista, sobre buen trato, crianza consciente y participación infantil.