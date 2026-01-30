Educo inaugura un espacio de refuerzo escolar y apoyo emocional en Alfafar (Valencia), 'zona cero' de la dana

EDUCO INAUGURA UN ESPACIO DE REFUERZO ESCOLAR, OCIO Y APOYO EMOCIONAL EN EL BARRIO DE ORBA (ALFAFAR), ZONA CERO DE LA DANA - EDUCO

VALÈNCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ONG de educación e infancia Educo ha inaugurado un espacio en el barrio de Orba del municipio de Alfafar (Valencia), uno de los más afectados por la catástrofe de la dana de octubre de 2024, un espacio de refuerzo escolar, ocio y apoyo emocional.

"Desde el primer momento, quisimos estar al lado de la infancia más vulnerable afectada por las inundaciones y ahí seguimos, acompañándolos en su recuperación, tanto a nivel educativo como emocional, y durante el tiempo que sea necesario, para superar, juntos y juntas, las heridas que dejó la dana", afirma la directora general adjunta de Educo, Guiomar Todó.

El nuevo Espacio Educo Orba es un centro en el que profesionales de la educación y la psicología, entre otros, brindan el apoyo que necesitan niños, niñas y adolescentes de manera gratuita. Cada día, se darán clases de refuerzo escolar para que el alumnado pueda recuperar el tiempo perdido a causa de la barrancada, que es de casi un mes lectivo, según una investigación realizada por la propia organización.

También está previsto organizar talleres para mejorar las técnicas de estudio o dar apoyo a los niños y niñas que pasan de la Primaria a la Secundaria. Asimismo, a lo largo de los próximos meses se realizarán actividades deportivas y artísticas, en las que, además de divertirse, seguirán aprendiendo.

"Nuestra experiencia en otras crisis humanitarias provocadas por catástrofes medioambientales en países como Bangladesh, Malí o Filipinas, nos han enseñado que es básico que los niños y niñas recuperen las clases perdidas, pero también su estado emocional. Un año después de la dana, un 30% de niños y niñas todavía se ponían nerviosos al oír las lluvias y las tormentas. La recuperación emocional es tan o más importante que la educativa, y por eso en Educo también trabajamos este aspecto en Valencia", explica Todó en un comunicado.

En este sentido, en el nuevo Espacio Educo Orba se facilitarán talleres para afrontar el trauma con el apoyo de psicólogos, combinando actividades lúdicas. También se habilitarán espacios de escucha activa, es decir, momentos en los que los niños y niñas podrán compartir sus experiencias y preocupaciones con el equipo de psicólogos de Educo y recibir su apoyo.

La ONG de educación e infancia quiere que también sea un punto de encuentro para las familias de estos niños y niñas y para la comunidad. Está previsto, entre otros, organizar excursiones y actividades culturales fuera de Alfafar, en la provincia de Valencia, o talleres de crianza respetuosa y buen trato a la infancia para padres y madres. La puesta en marcha del centro se suma a las otras actividades que Educo ya realiza en Valencia desde finales de 2024.

Junto con la FAMPA-València, se han organizado colonias para alejar a los niños y niñas de las zonas afectadas y que pudieran disfrutar de actividades de ocio, mientras recibían apoyo psicológico. En estas colonias han participado alrededor de 3.000 niños y niñas. Además, especialistas de Educo trabajan con los centros educativos para acompañar tanto a nivel educativo como psicológico y emocional a más de 1.000 alumnos y alumnas. Actualmente también se están llevando a cabo actividades de refuerzo escolar y apoyo psicosocial en Castellar-l'Oliveral.