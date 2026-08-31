España y Francia impulsarán una regulación europea que contemple la mayoría de edad para menores en redes sociales

Archivo - Un niño usa el teléfono móvil y una tablet, a 18 de octubre de 2023, en Madrid (España). Según la Vanguardia, en España se estima que el 21% de los adolescentes es adicto a la red y casi la mitad reconoce que tiene "un contacto activo" cada 15 m - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

España y Francia trabajarán de forma conjunta con Irlanda para impulsar una regulación europea común que contemple la mayoría de edad en redes sociales con el objetivo de proteger a los menores en Internet.

Según han informado este lunes fuentes gubernamentales, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, viajará a Irlanda la próxima semana o la siguiente para presentar el modelo español.

Irlanda acaba de asumir la Presidencia del Consejo de la Unión Europea y ha solicitado a España y Francia que den a conocer sus iniciativas en materia de protección a la infancia en Internet e impulsar el debate sobre la mayoría de edad digital.

Las fuentes del Ejecutivo español creen que la presión social hacia las plataformas ha aumentado y que se ha creado una ola en el mundo a favor de regular que ha ido creciendo en muchos países como Australia, Reino Unido, España y Francia, los únicos europeos que han llevado una ley a sus parlamentos.

En Francia, el Tribunal Constitucional tumbó la norma en julio. El Gobierno español cree que como consecuencia de que en el texto galo se citaba expresamente a ciertas plataformas, lo que no sucede en la norma que está en trámite en el Congreso.

Las fuentes gubernamentales destacan que Bruselas recibió en julio un informe sobre los riesgos que afrontan los menores y que la Comisión Europea ha manifestado su intención de regular esta materia.

El viaje del ministro López a Irlanda tendrá lugar semanas después de que Meta anunciara un acuerdo con un grupo de fiscales generales de Estados Unidos para evitar continuar con el juicio por el diseño adictivo de las redes sociales, por el que se compromete a pagar cerca de 15.400 millones de euros y a incorporar medidas por defecto que protejan a los adolescentes que se conviertan en un estándar para la industria. Sin embargo, según ha podido saber Europa Press, la compañía no implementará estas nuevas medidas de seguridad fuera de Estados Unidos por el momento.