En España hay más de 100.000 alumnos con autismo: El 34% de los que tienen necesidad de apoyo educativo por discapacidad

Archivo - Alumnos con trastorno del espectro del autismo (TEA) - AUTISMO ESPAÑA - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

En España había un total de 108.000 alumnos con autismo en el curso 2024-2025, lo que supone casi el 34% del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociado a discapacidad y el 1,3% del total de alumnado no universitario en régimen general.

Así se desprende de los datos facilitados a la Confederación Autismo España por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte correspondientes al curso 2024-2025.

Los datos revelan que continúa la tendencia al alza del alumnado autista en las aulas españolas, que se mantiene ininterrumpida desde hace 14 años: desde el curso 2011-2012, se ha producido un aumento de 88.954 estudiantes, lo que supone un incremento de casi un 468%.

En relación con los dos últimos cursos escolares (2023-24 y 2024-25) se ha producido un incremento del alumnado con autismo de un 17,5% (16.100 estudiantes), siendo más acusado en el caso de las niñas: 24,6% (4.270) frente al 15,9% (11.830) de niños.

Además, algo más del 85% de este alumnado cursa sus estudios en la modalidad ordinaria y, de este porcentaje, la mayor parte del alumnado se concentra en centros públicos.