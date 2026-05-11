Entidades sociales lanzan la 'Alianza por la Crianza' para exigir que infancia y familias sean "prioridad" política - ALIANZA POR LA CRIANZA

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Entidades sociales de infancia y familia han presentado este lunes ante el Congreso de los Diputados la 'Alianza por la Crianza', una iniciativa conjunta que nace para reclamar responsabilidad y acuerdos políticos que sitúen a la infancia y a las familias como una "prioridad" en la agenda pública.

La acción, impulsada por Save the Children, la Federación Española de Familias Numerosas, la Federación de Familias Monomarentales (FAMS), la Asociación Madres Solteras por Elección y la Unión de Asociaciones Familiares, ha tenido lugar en el marco del Día Internacional de las Familias, que se celebra este 15 de mayo.

En este sentido, han reivindicado la situación de "miles" de hogares en España ante el "elevado coste de la crianza, la precariedad laboral y la insuficiencia de las políticas familiares".

En este contexto, la 'Alianza por la Crianza' propone como medida prioritaria la creación de una prestación universal a la crianza por cada hijo "suficiente" para ayudar a cubrir los costes de la crianza "que garantice igualdad de oportunidades y apoyos reales para todas las familias".

Durante el acto, las entidades han realizado una acción simbólica con carritos de bebé cargados con productos y materiales representativos de las distintas etapas de la crianza, desde la primera infancia hasta la adolescencia, con el objetivo de reflejar el "impacto económico y cotidiano" que supone criar en España.

Así, pañales, alimentación, material escolar, ropa, productos de higiene, mochilas, libros y otros elementos vinculados a las distintas edades, acompañaron la acción frente al Congreso para reflejar que la crianza implica "costes permanentes y crecientes" que "muchas familias afrontan con apoyos públicos insuficientes".

"Las familias estamos unidas por una crianza digna. Ahora les toca a nuestros y nuestras representantes", han declarado las entidades impulsoras de la Alianza.

Junto con la prestación universal por crianza, entre las principales reivindicaciones trasladadas destacan: la protección efectiva de todas las familias; la ampliación de los permisos por nacimiento, acogimiento y adopción y la remuneración de los permisos parentales; el refuerzo de los servicios públicos de apoyo a la crianza y la conciliación; el reconocimiento de las familias monoparentales y apoyos para familias con niños con discapacidad.

La Alianza por la Crianza surge como un espacio común entre organizaciones referentes en infancia, adolescencia y familias, que comparten la necesidad "urgente" de situar la infancia y adolescencia, la crianza y los cuidados como una "prioridad" en la agenda pública y avanzar hacia "políticas familiares más justas, estables y universales".