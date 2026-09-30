Europol premia a la Policía Nacional por sus pictogramas para comunicarse con niños víctimas de abusos sexuales

Imagen de archivo de dos agentes de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL BURGOS

BRUSELAS 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Europol ha premiado este miércoles un sistema desarrollado por la Policía Nacional española y el Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC) que utiliza más de 700 pictogramas para facilitar que niños y personas con dificultades de comunicación puedan denunciar delitos sexuales, una herramienta diseñada para ayudar a las víctimas a relatar los hechos sin comprometer la validez de las pruebas.

"El kit de herramientas de la UFAM para la denuncia de delitos sexuales mediante pictogramas, desarrollado por la Policía Nacional de España y ARASAAC, utiliza más de 700 pictogramas para ayudar a niños y personas con dificultades de comunicación a denunciar delitos sexuales", ha explicado Europol al anunciar los ganadores de sus Premios a la Excelencia en Innovación 2026.

La iniciativa española ha recibido el Premio Catherine de Bolle a la Innovación en Ética, Diversidad e Inclusión en las Fuerzas del Orden durante la Convención Europea de Jefes de Policía, celebrada este martes, 29 de septiembre.

Según Europol, el sistema está basado en técnicas de entrevista "basadas en la evidencia" y permite facilitar la denuncia de estos delitos, al tiempo que preserva, según la agencia, "la fiabilidad y la integridad jurídica de las pruebas".

El proyecto español se ha impuesto en esta categoría a una iniciativa de Estonia, centrada en el ámbito digital, y a otra de Finlandia relacionada con los videojuegos.

Junto a España, Europol ha reconocido este año proyectos policiales de Dinamarca y Países Bajos en otras dos categorías de unos galardones que buscan distinguir soluciones innovadoras aplicadas al trabajo de las fuerzas de seguridad.