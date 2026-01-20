Fundación El Buen Samaritano de Tenerife insertó en 2025 en el mercado laboral a más de 50 jóvenes extutelados

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, en una visita a la Fundación El Buen Samaritano - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, visitó este martes la Fundación El Buen Samaritano para resaltar su labor ya que en el último año ha facilitado la inserción laboral de más de 50 jóvenes extutelados por el Gobierno de Canarias.

En la actualidad, la Consejería subvenciona con 250.000 euros diferentes proyectos de la Fundación.

"Hemos querido conocer el día a día de los proyectos que nos presentan desde el tercer sector y la labor que se realiza en este caso concreto con las personas migrantes extuteladas y que en parte financiamos", manifestó Delgado, quien adelantó que a partir de ahora se contará con mayor presupuesto, procedente de los fondos europeos, "que permitirá dar mejor atención a jóvenes extutelados en Canarias, algunos han venido en patera, pero otros son nacionales que se enfrentan a una situación muy difícil cuando cumplen los 18 años".

En su opinión, "es importante darles un hogar, formación para el empleo para que puedan seguir con su proyecto de vida".

El director de la Fundación, el 'padre Pepe' (Pepe Hernández), agradeció la visita que permite visualizar el trabajo que realizan y apostó por eliminar los estigmas y bulos en torno a las personas migrantes, así como "concienciar a la sociedad de la importancia de vivir en familia humana".

El director de la Fundación explicó que desarrollan proyectos dirigidos a diferentes grupos de población vulnerable (mayores, menores, jóvenes) pero desde 2020 trabajan con jóvenes, mayores de 18 años que hasta esa edad han estado en recursos tutelados por el Gobierno de Canarias.

"En la actualidad tenemos 160 chicos de forma residencial en 14 hogares, a los que les aseguramos un itinerario hasta que se les insertan en mercado laboral. Están realizando una tarea maravillosa en el sector primario, que es en el que normalmente empiezan a trabajar, así como actividades culturales", comentó.

En la visita a las instalaciones también asistieron el director general de Juventud, Daniel Morales, y la gerente de la Fundación, Goretti Rodríguez.