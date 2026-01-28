Fundación Inspiring Girls acerca las disciplinas STEM a más de 63.400 niñas en su primera década en España

La Fundación Inspiring Girls acerca las disciplinas STEM a más de 63.400 niñas en España - FUNDACIÓN INSPIRING GIRLS

La Fundación Inspiring Girls ha acercado las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) a más de 63.400 niñas en sus primeros diez años en España, gracias a colaboraciones con más de 2.200 centros educativos y 9.191 mujeres profesionales a través de programas gratuitos de orientación académica y profesional.

La fundación ha señalado en un comunicado que la educación temprana se ha convertido "en un factor clave para el desarrollo del talento futuro, especialmente ante la dificultad del mercado laboral para cubrir perfiles científicos y tecnológicos".

En este sentido, ha recordado que el 'Education and Training Monitor 2025' de la Comisión Europea considera que en España la demanda de profesionales STEM crece más rápido que la oferta formativa, lo que evidencia un desajuste estructural entre educación y mercado laboral.

Por ello, la actividad de la fundación se articula en torno a charlas inspiradoras en colegios e institutos, junto a programas formativos para adolescentes a través de la Academia Inspiring Girls, con contenidos centrados en liderazgo, educación financiera y vocaciones STEM, así como proyectos especiales desarrollados junto a empresas e instituciones. Solo en 2025, la organización impulsó más de 340 charlas en centros educativos de toda España.

Asimismo, se apoya en la participación de mujeres en activo que comparten su experiencia en centros educativos, un enfoque que "permite una implantación amplia en todo el territorio, sin barreras económicas para centros educativos ni participantes", ha señalado.

Según un estudio de la entidad, el 57,7% de las niñas participantes afirma que las charlas les motivaron a considerar una carrera científica o tecnológica, mientras que el 79% declaró haber descubierto oportunidades en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Esta encuesta realizó en colaboración con la Universidad CEU San Pablo y fue publicada en 'Frontiers in Psychology'.

"Las decisiones profesionales no empiezan en la universidad ni en el primer empleo, sino que empiezan mucho antes, cuando las niñas piensan qué opciones consideran posibles, cuando tienen que elegir entre matemáticas fáciles o difíciles", ha afirmado la presidenta de la fundación, Marta Pérez Dorao.

Además, ha enfatizado que "trabajar la igualdad desde edades tempranas es una inversión a largo plazo en talento y competitividad", por lo que su papel "es actuar en la base del sistema educativo, donde empiezan a definirse muchas trayectorias profesionales".