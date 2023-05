Garzón ve como un "problema muy serio" el acceso de menores en redes sociales a informaciones como el suicidio

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha insistido en sus advertencias sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes y ha apelado a la necesidad de modificar aspectos técnicos de las plataformas digitales para evitar efectos no deseados especialmente en adolescentes. El titular de Consumo puso como ejemplo los efectos de exponerse a informaciones como el suicidio especialmente en los menores y que ha calificado de "un problema muy serio".

"Si estás interesado en mirar determinada información clínica sobre suicidios, el algoritmo va a detectar que esa es la información que te interesa; al día siguiente, vas a tener muchísima más información sobre suicidios y como investigador puede parecerte oportuno", ha reconocido Garzón en una entrevista en Radiocable recogida por Europa Press.

Pero el ministro se ha preguntado qué sucede si la búsqueda de esa información la realiza un adolescente. "¿Y si eso le está pasando a una persona de 15 años que está interesada en ver qué significa eso del suicidio. Pues eso es un problema muy serio", ha advertido el ministro. Las declaraciones de Garzón se producen días después del caso de las dos hermanas mellizas de 12 años que se suicidaron la pasada semana en Oviedo.

Por ello, Garzón ha apelado a la necesidad de diseñar algoritmos que responden a otro tipo de patrones que no consistan en retener datos del usuario y "secuestrarle tanto tiempo como sea posible".

En su opinión, solucionar estos problemas no es una cuestión "técnica". "No es un problema de tecnología, sino que se puede resolver entendiendo que es un problema estructural y la persona que se sienta mal no debe asumirlo como un error individual, sino que hay un problema que tiene que ver con un modelo de negocio que ha sido diseñado de esa manera, pese a que se podría hacer de otras formas", ha asegurado el ministro.

En este sentido puso como ejemplo de 'scroll infinito' que consiste en la sucesión continua de información. "Podrían quitarlo, podrían permitir al cerebro respirar un poquito para poder decir quiero pasar la página o prefiero hacer otra cosa; introducir lentitud en el uso de las redes sociales es perfectamente posible por no hablar de algoritmos que se diseñen siguiendo otro criterio".

Con el objetivo de abordar estos efectos nocivos de la redes sociales sobre los usuarios, Garzón ha recordado que está pendiente de reunirse con los responsables las principales redes sociales en España para exponerles la necesidad de una solución. Ha admitido, no obstante, dificultades al ser un "sector en reestructuración" y puso como ejemplo el caso de Twitter que carece actualmente de sede en España.

"Vamos a esperar a tener esos encuentros de trabajo, pero lo que nos interesa es que este debate esté encima de la mesa, porque no es lo mismo tener esta reunión casi de manera clandestina que tener a la sociedad preocupada con estos programas y preguntándose por este tipo de situaciones", ha añadido el titular de la cartera de Consumo.

Para el responsable de Consumo, se trata de mecanismos "parecidos" a los que operan en las denominadas adicciones sin sustancia, como los juegos de azar y las apuestas instantáneas. Garzón ha advertido de que todo ello "dificulta que la juventud desarrolle adecuadamente sus capacidad cognitiva y puede provocar cuadros de ansiedad, depresión o baja autoestima o trastornos del sueño".