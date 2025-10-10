Gaza a través de los ojos de sus niños: Save the Children publica dibujos con sus sueños

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Save the Children ha publicado este viernes 10 de octubre, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, dibujos de niños de Gaza que ilustran su vida entre escombros sin olvidar sus sueños de convertirse en médicos, escritores o diseñadores de moda.

Los dibujos son obra de niños que participan en un programa de apoyo psicosocial dirigido por Save the Children en uno de sus espacios adaptados a la infancia en Gaza. En él, ofrece lugares para que jueguen y les ayudan a afrontar lo que están viviendo durante la guerra y lo que sueñan para su futuro.

Según ha explicado la ONG, varios de los niños han realizado dibujos que ilustran los "incesantes bombardeos" que han vivido en Gaza, con bocetos que muestran misiles destruyendo casas, aviones de combate sobrevolando parques infantiles y barrios, y la vida en el exilio.

En concreto, ha detallado que uno de los dibujos muestra "a un niño entre los escombros, soñando con graduarse y convertirse en médico". Otros, ha precisado que "retrataron sus sueños de viajar, tener carreras exitosas, platos llenos de comida y hogares intactos, rodeados de mariposas, flores y cielos libres de bombas".

Save the Children ha recalcado que, durante la guerra en Gaza, "la infancia ha sufrido lo impensable, con más de 20.000 niños y niñas muertos, un promedio de más de un niño o niña por hora desde octubre de 2023".

También ha alertado de que se prevé que la hambruna en la ciudad de Gaza se extienda a otras partes de la Franja, donde ha afirmado que se estima que 132.000 niños menores de cinco años corren el riesgo de morir por desnutrición aguda.

CRISIS DE SALUD MENTAL

"Incluso antes del 7 de octubre de 2023, la infancia de Gaza se encontraba en una crisis de salud mental debido a las escaladas cíclicas de violencia, los efectos del bloqueo que se remonta a 2007, incluidas las restricciones a la libertad de movimiento y al acceso a servicios esenciales, el colapso económico y la separación de familiares y amistades", ha apuntado.

En esta línea, el director regional de Save the Children en Oriente Medio, Norte de África y Europa Oriental, Ahmad Alhendawi, ha explicado que estos dibujos "representan las experiencias vividas por los niños y niñas en Gaza, retratando tanto sus aspiraciones como su realidad cotidiana".

Asimismo, ha señalado que muestran "lo que la infancia de Gaza desea, cosas a las que todos los niños tienen derecho, pero que a estos se les niega: platos de comida, educación, seguridad y un futuro". "Han pasado dos años desde que a estos niños y niñas les arrebataron su infancia. Estos dos años nos perseguirán a todos por nuestro fracaso colectivo a la hora de proteger a la infancia y su futuro. La única forma de detener esto es mediante un alto el fuego inmediato y definitivo y el acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria", ha concluido.