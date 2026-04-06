El Gobierno prepara una guía para hacer accesible el lenguaje administrativo a la infancia

Archivo - Niño en un parque infantil. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España prepara una guía para hacer accesible el lenguaje administrativo a niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de "garantizar su derecho a entender la información administrativa que les afecta sin necesidad de intermediarios". Así lo recoge una consulta pública publicada este lunes por el Ministerio de Juventud e Infancia.

Según señala el departamento que dirige Sira Rego en un comunicado, esta herramienta, titulada 'Guía de lenguaje administrativo claro para la infancia y la adolescencia', dirigida a los empleados públicos, incluirá recomendaciones y pautas específicas para escribir con claridad y transformar la redacción administrativa en un lenguaje "claro, útil y fácilmente entendible" por la infancia y la adolescencia.

Por otro lado, el Ministerio está desarrollando un Plan para la mejora de la participación de la infancia y la juventud en los asuntos públicos, que servirá para que la Administración General del Estado adopte un enfoque centrado en niños, niñas y adolescentes en aquellos asuntos que les afecten directamente.

En concreto, según señala, recogerá propuestas para "sensibilizar sobre la importancia de la participación pública, mejorar la comunicación de los mecanismos de consulta existentes o simplificar los textos y los trámites de elaboración de las normas".

Ambos proyectos forman parte del V Plan de Gobierno Abierto de España 2025-2029, pretenden hacer frente a las barreras que enfrentan la infancia y la juventud para participar en las políticas públicas.

El proceso de consulta pública no normativa estará abierto hasta el próximo 27 de abril, por lo que, hasta este día, las personas, organizaciones y asociaciones que lo deseen podrán hacer llegar sus aportaciones.