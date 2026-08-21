Guía para acompañar a las familias en la comunicación con adolescentes

Archivo - Un niño usa el teléfono móvil y una tablet, a 18 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fad Juventud y BBVA han lanzado un nuevo videotutorial dentro del proyecto 'Educación Conectada' con el fin de acompañar a las familias en la comunicación con adolescentes.

La iniciativa '¿Hablas en casa de a quién le cuentan sus cosas?' aborda una situación cotidiana que genera dudas en muchas familias: por qué hijos e hijas hablan antes con sus amistades que con ellas y cómo interpretar ese cambio sin vivirlo como un rechazo.

Así, a través de ejemplos cercanos y situaciones habituales, el videotutorial explica el papel que desempeñan las relaciones entre iguales durante la adolescencia y ofrece pautas "para fortalecer la comunicación desde la escucha, el respeto y la disponibilidad, evitando el control excesivo o los interrogatorios que pueden dificultar el diálogo".

"Muchas familias interpretan que, si sus hijos o hijas hablan antes con sus amistades, es porque han dejado de confiar en ellas. Sin embargo, durante la adolescencia lo importante no es ser la primera persona en enterarse de todo, sino seguir siendo un lugar al que saben que pueden volver cuando necesitan apoyo. Ese es el mensaje que queremos trasladar con este nuevo recurso", ha señalado la directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín Padura.

Por su parte, la directora de Negocio Responsable de BBVA en España, Teresa Madrigal Valera, ha recalcado la importancia de acompañar a las familias con "contenidos útiles y cercanos" para "favorecer el bienestar de adolescentes y jóvenes". "Este videotutorial ofrece claves prácticas para entender mejor una etapa clave del desarrollo y para reforzar vínculos basados en la confianza, la escucha y el respeto", ha afirmado.

'Educación Conectada' es una iniciativa impulsada por Fad Juventud y BBVA que nació con el objetivo de acompañar a familias, docentes y estudiantes en los desafíos educativos y digitales del presente. A lo largo de los últimos años, el proyecto ha evolucionado para adaptarse a los nuevos retos sociales y tecnológicos que afectan a adolescentes y jóvenes, ampliando sus contenidos y recursos formativos.

Actualmente, se centra en el desarrollo de competencias clave para el futuro, como el pensamiento crítico, el aprendizaje continuo, la curiosidad o el uso ético de la tecnología. El proyecto busca "promover una educación más inclusiva, conectada y preparada para afrontar los cambios y desafíos de un entorno cada vez más complejo y digital".