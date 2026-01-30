La infancia lleva sus propuestas al Congreso de los Diputados: "No queremos tener miedo"

Leonor, una de las niñas participantes en la VIII edición de Infancia en el Congreso. - UNICEF

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ocho niños y niñas de 12 a 17 años han defendido sus derechos este viernes en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, en el marco de la VIII edición de la iniciativa Infancia en el Congreso, organizada por Unicef España y la Plataforma de Infancia, y han pedido, entre otras reivindicaciones, un espacio digital "seguro" en el que puedan moverse "sin miedo", más protección en los colegios frente a la violencia, más psicólogos, accesibilidad y respeto a las diferentes culturas.

"Reivindicamos que dejemos de ser productos en Internet y que podamos ser nosotras mismas en un entorno digital en el que no tengamos miedo", ha reclamado Leonor, de 12 años, procedente de Trebujena (Cádiz), que participa en Pantallas Amigas. Así se ha pronunciado desde la tribuna, ante sus compañeros, ante los diputados de distintos grupos parlamentarios y ante la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también presente en la Cámara Baja.

Según ha explicado la menor, a veces comparten su "intimidad sin saberlo"; utilizan "aplicaciones que crean adicciones"; usan "la inteligencia artificial" sin saber lo que se hace con sus datos o sufren "ansiedad o estrés por las comparaciones estéticas en redes". "No queremos tener miedo de quien nos puede hablar desde el otro lado de la pantalla", ha subrayado, al tiempo que ha reclamado a los políticos que cuenten con ellos para elaborar las leyes.

Los niños y niñas han sido recibidos por la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, quien ha destacado la importancia del "derecho" de los menores a "incidir en la construcción de las políticas" que les afectan. "La participación infantil no es un capricho, ni una acción disfrazada de buenas intenciones pero vacía de funcionalidad", ha indicado.

Tras sus palabras, han intervenido varios menores como Sofía, de Castro Urdiales (Cantabria), de la Asociación Scouts España, que ha pedido que su voz "sea escuchada de verdad", que se garanticen "espacios estables y seguros para reunirse en los barrios"; "se refuercen los consejos y los órganos de participación infantil y adolescente y que la participación se "inclusiva" y no deje fuera a nadie por su origen, situación económica, género o discapacidad".

Por su parte, Uxía, de 16 años, y procedente de Nigrán (Galicia), que convive con una discapacidad y una enfermedad rara, ha advertido de "las barreras" que genera la falta de accesibilidad de plataformas educativas, aplicaciones o tecnologías. Entre sus propuestas en el ámbito digital, ha sugerido "incorporar avisos sobre aquellas cuentas que hayan recibido denuncias por faltas de respeto" o "que los derechos digitales se incluyan en los temarios educativos".

Sofía, de 15 años y de Daganzo de Arriba (Madrid), donde participa en el Consejo de Infancia y Juventud, ha alertado de la "violencia verbal, física, sexual o digital" a la que se enfrentan los niños y ha advertido de que muchas veces los menores no conocen las herramientas que les pueden proteger como la figura del coordinador de bienestar. Además, ha pedido a los políticos que "reduzcan un poco la violencia intentando que sus propios discursos sean algo menos violentos" porque son "ejemplo para los niños y adolescentes".

ADOLESCENCIA "DESPROTEGIDA"

Noelia, de 13 años, procedente de Jaén, representante del Grupo de UNICEF España y miembro de la Comisión de Salud Mental, ha advertido de los problemas de salud mental y ha pedido "dotar a los colegios e institutos de un mayor número de orientadores" y "crear asignaturas específicas que formen al alumnado en salud mental". "La infancia y adolescencia se encuentran desprotegidas, hasta tal punto que muchos jóvenes se sienten tan solos que piensan que la única solución es el suicidio", ha alertado.

Por su parte, Lola, de la Fundación Entreculturas, de 15 años, de Campanar (Valencia), ha advertido de las "burlas y señalamientos" que sufren los menores por su identidad cultural y ha sugerido "desarrollar acciones específicas contra la discriminación y los estereotipos". "Queremos hablar nuestra propia lengua sin que nadie nos lo impida. Tener nuestras propias creencias sin que nadie las cuestione. Vestir como queramos sin que nadie nos juzgue", ha subrayado.

Pablo, de 13 años, procedente de Puerto Llano (Ciudad Real), del Grupo Asesor de UNICEF España, ha alertado de los efectos del cambio climático en la infancia y ha planteado algunas propuestas como "realizar planes de emergencia más concretos", asegurar "que los niños puedan volver a la normalidad lo antes posible, volver a ir a clase o jugar", "promover controles más estrictos" para que los colegios sean seguros o crear "refugios inclusivos". "Nuestros derechos no pueden paralizarse en estas situaciones", ha subrayado.

Mientras, Khouloud, de 17 años, de Entrevías (Madrid), de la Asociación Ciudad Joven, ha relatado cómo es crecer en una situación de pobreza. "Es aprender a callar, a no pedir y a ocultar lo que necesitas para no cargar con más peso. He visto a mis padres haciendo cuentas imposibles, eligiendo entre el plato de comida o la factura que podían pagar", ha indicado, al tiempo que ha reclamado a los políticos que no tomen decisiones sin mirarles "a los ojos".

Tras las intervenciones de los menores, han tomado la palabra algunos parlamentarios, como la diputada del PP Cristina Abades, quien ha asegurado que trabajarán para "no defraudar" a los niños y les ha animado a seguir "participando, preguntando y agitando" las "conciencias" porque, según ha dicho, "cuando este Parlamento se pone de acuerdo en torno a la infancia, se avanza más rápido y mejor".

BLINDAR LOS CONSEJOS DE JUVENTUD

Desde el PSOE, la diputada Emilia Almodóvar ha recogido el guante de todas las propuestas y ha asegurado que las van a recoger en "cada Pacto de Estado" en el que están trabajando y en leyes como la de Juventud que, según ha precisado, "va a blindar los consejos de juventud". "Trabajar en grupo es lo que te lleva a reivindicar y a ser fuerte para que nadie os pueda quitar esos derechos", ha subrayado.

La diputada de Vox Rocío Aguirre ha invitado a los niños a "tomar conciencia" de su "identidad nacional" y a "aprender lo que significa ser españoles", estudiando "la historia, la literatura, el arte", para sentirse "orgullosos de ser españoles"; y ha acusado al "bipartidismo y sus socios" de los problemas enumerados por los niños.

Por parte de Sumar, el diputado Rafael Cofiño, ha advertido a los niños de que el mundo está en "una situación crítica" con "un tirano en Israel matando niños sin ningún tipo de pudor" y "un tirano en Estados Unidos" pero, en este contexto, ha destacado que la infancia y adolescencia son "el vaso medio lleno, el presente y futuro". Por ello, les ha instado a trabajar para "mejorar la vida de todas las personas, no solamente de unas personas con unos privilegios".

En esta misma línea, la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta ha destacado la importancia de "cultivar la participación desde edades tempranas" porque "igual que se aprende a participar, se aprende a callar" y ha pedido a los niños y niñas que tengan "mucho cuidado" para que "no gobiernen los tiranos".

Asimismo, la diputada de Esquerra Republicana, Pilar Vallugera, ha animado a los pequeños a "defender" sus derechos "cada día y cada minuto" porque "la política, la participación, se hace desde el propio ser, en casa, en la escuela, en el patio, haciendo deporte y en todas partes".

Desde Podemos, la diputada Martina Velarde ha pedido a los chicos y chicas que "nunca" dejen de dar sus opiniones. "No toleréis con vuestro silencio las injusticias que veis a vuestro alrededor, aunque os acusen de hacer ruido. Nunca dejéis de implicaros en la realidad que os rodea y nunca dejéis de cambiar junto a otros y a otras lo que no os guste", ha subrayado.