Interior concede 150.000 euros a Fundación Anar para su línea teléfonica de ayuda a menores y una campaña de difusión

Archivo - Telefono de Fundación Anar. - FUNDACIÓN ANAR - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Interior ha concedido una subvención directa de 150.000 euros a Fundación Anar para ayudar a niños y adolescentes en riesgo, según recoge este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La aportacion económica irá dirigida al servicio de Teléfono ANAR para casos de menores desaparecidos (116000) de forma gratuita y confidencial para la persona que llama, así como para el lanzamiento de una campaña de prevención y concienciación sobre las principales causas de deasparición de los menores y protocolos de acutación.

Asimismo, se financiará también el servicio de Fundación Anar de apoyo y asesoramiento psicológico, jurídico y social a las personas responsables de los menores desaparecidos y apoyar la investigación de los casos de niños desapareicdos en coordinación con los recursos sociales y cuerpos de seguridad.