Torres cifra en casi 7.000 los migrantes de Ceuta que han vuelto a Marruecos, 318 expulsados y 2.321 menores filiados

1119252.1.260.149.20260922134403 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cifrado en 6.791 los migrantes que han vuelto voluntariamente a Marruecos tras la entrada masiva de julio a Ceuta, en 318 los que han sido expulsados y en 2.321 los menores no acompañados que han sido filiados.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Torres ha detallado que, desde el 10 de agosto, son 6.791 los migrantes que han retornado a Marruecos. Así, ha concretado que este mismo lunes lo hicieron 222 y en la última semana 1.309.

De la misma manera, ha destacado que hay registradas renuncias por parte de migrantes que permanecen en Ceuta a la protección internacional. "La mayoría responde que sí, pero tengo que decir que la mayoría no va a tener derecho a él. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que están pidiendo derecho a protección internacional son marroquíes y no van a tener, cuando culmine el expediente, derecho a esa protección internacional", ha explicado.

En esta línea, ha expuesto que los triajes de adultos alcanzan los 2.546 y que este lunes se realizaron 100, en los que 74 personas solicitaron protección internacional. A los 26 migrantes restantes se les comunica del expediente del devolución. "¿Y qué ocurre? Que muchas de estas personas son las que retornan voluntariamente a Marruecos porque ya se les ha dicho que se les va a devolver", ha señalado el ministro.

Con respecto a los trabajos realizados en la ciudad autónoma por parte del Ministerio de Igualdad, Torres ha informado de que el Ejecutivo trabaja en mecanismos "en los próximos días" para reubicar mujeres, quienes tienen "prioridad como personal vulnerable". También ha añadido que hay un total de 730 niñas en recursos de acogida.

En cuanto a los menores migrantes no acompañados, ha fijado en 2.321 los que están filiados en la actualidad, casi 300 más que hace una semana. En este punto, Torres ha agregado que, según estimaciones del Gobierno, existen entre 500 y 700 menores en las calles de Ceuta.

"Quien tiene que dar cobertura, y ese es el esfuerzo que se está haciendo, es la ciudad autónoma para poder tenerlos en espacios acotados", ha afirmado, responsabilizando al gobierno ceutí de la gestión de los menores migrantes que están en las calles de Ceuta.