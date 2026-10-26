Interior y el Injuve firman un acuerdo para impulsar la participación de los jóvenes en la prevención de emergencias

Archivo - Una persona descansa en Paiporta, a 8 de noviembre de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Foto de archivo - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora del Instituto de la Juventud, Margarita Guerrero, organismo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia, han firmado un Protocolo General de Actuación con el objetivo de fortalecer la participación de los jóvenes en ámbitos vinculados a la prevención, la autoprotección y el voluntariado en protección civil.

Esta iniciativa, impulsada desde la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias y el Injuve, establece un marco de colaboración institucional orientado a reforzar la eficacia del Sistema Nacional de Protección Civil mediante la incorporación activa de la juventud en iniciativas relacionadas con la reducción del riesgo de desastres y la cultura preventiva.

El protocolo articula la cooperación entre ambas instituciones a través del intercambio de conocimiento especializado, el asesoramiento mutuo y el desarrollo de iniciativas conjuntas destinadas a sensibilizar, formar y movilizar a los jóvenes en materia de protección civil y emergencias.

Entre las principales líneas de actuación previstas figuran el intercambio de información y buenas prácticas en protección civil, emergencias, participación juvenil y educación para la prevención, así como el diseño y desarrollo de actividades formativas y de sensibilización sobre autoprotección, resiliencia y actuación ante situaciones de emergencia.

En este sentido, el pasado 21 de mayo ambas entidades organizaron un encuentro para abordar los retos de la incorporación de jóvenes al voluntariado de Protección Civil. Allí también destacaron la movilización solidaria de los jóvenes en la dana de Valencia como ejemplo del compromiso juvenil.

El acuerdo también contempla el impulso del voluntariado juvenil en el ámbito de la protección civil y las emergencias, además de la puesta en marcha de campañas de difusión, jornadas y proyectos piloto de innovación social que contribuyan a reforzar la cultura preventiva entre la juventud.

Estas actuaciones buscan "fomentar una ciudadanía más preparada y comprometida con la prevención de riesgos, favoreciendo la participación de las nuevas generaciones en la construcción de comunidades más resilientes frente a emergencias y desastres".

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para garantizar la correcta ejecución del protocolo, se constituirá una Comisión de Seguimiento integrada por representantes de ambas instituciones. Este órgano será el encargado de coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actuaciones previstas, así como proponer nuevas iniciativas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos comunes.

Este acuerdo sienta las bases para una cooperación estable entre la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias e Injuve, con el propósito de promover la sensibilización, la formación y la participación de las personas jóvenes en la prevención y la gestión de emergencias, contribuyendo así al fortalecimiento del Sistema Nacional.