El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la presidenta de UNICEF España, María Ángeles Espinosa, han suscrito este viernes un protocolo general de actuación con el objetivo de "fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes ante situaciones de riesgo, emergencia o catástrofe" mediante el intercambio de conocimiento especializado, el asesoramiento mutuo y el impulso de iniciativas conjuntas.

El acuerdo establece un marco de colaboración institucional, a través de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, destinado a impulsar la incorporación del enfoque de infancia y adolescencia en las políticas y actuaciones de protección civil y gestión de emergencias, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado.

Entre las principales líneas de actuación previstas destaca la incorporación de contenidos específicos sobre derechos de la infancia y la adolescencia en los programas de formación dirigidos al personal que integra el Sistema Nacional de Protección Civil; y la mejora de instrumentos jurídicos y operativos que permitan incorporar este enfoque en procedimientos y mecanismos de actuación ante emergencias.

El protocolo contempla también la integración transversal de la perspectiva de infancia en todas las fases de la gestión de emergencias, desde la prevención y la preparación hasta la intervención y la recuperación posterior, "con el objetivo de ofrecer una respuesta más eficaz y adaptada a las necesidades de los menores afectados por situaciones de crisis".

Además, a través de este acuerdo, el Ministerio del Interior y la Fundación UNICEF Comité Español se comprometen a promover iniciativas orientadas a reforzar la protección de la infancia en escenarios de riesgo, así como a mejorar la resiliencia de niños, niñas y adolescentes frente a emergencias y catástrofes.

La firma de este protocolo general de actuación coincide con la celebración este 20 de noviembre del Día Mundial de la Infancia, una jornada promovida por las Naciones Unidas para reivindicar los derechos de todos los niños y niñas.

Según ha destacado el Ministerio del Interior, "en un contexto marcado por el aumento de los riesgos asociados a fenómenos naturales, emergencias tecnológicas y otros desafíos globales", el acuerdo suscrito este viernes representa "un avance significativo para garantizar que niños, niñas y adolescentes reciban una protección adecuada y específica ante cualquier emergencia".