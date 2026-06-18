Juventud convoca los Premios Nacionales de Juventud 2026 dotados con 30.000 euros

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante la celebración del acto de presentación del nuevo Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de RTVE, a 12 de junio de 2026, en Madrid (España). El encuentro sirve para analizar el tratamiento info - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de la Juventud (Injuve), organismo dependiente del Ministerio de Juventud e Infancia, ha convocado los Premios Nacionales de Juventud 2026, destinados a reconocer la trayectoria y el esfuerzo de jóvenes de hasta 30 años que hayan desarrollado una labor relevante en distintos ámbitos de la sociedad, según la resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El texto, recogido por Europa Press, indica que los galardones buscan poner en valor el mérito personal y la contribución social de las personas jóvenes, así como servir de ejemplo para el conjunto de la juventud a través de trayectorias personales, profesionales, comunitarias o asociativas.

La convocatoria establece seis categorías: compromiso social y derechos humanos; cultura; medio ambiente; deporte; investigación científica; y economía social, pudiendo además concederse menciones honoríficas sin dotación económica.

En total, los premios cuentan con una dotación de 30.000 euros, a razón de 5.000 euros por cada una de las seis categorías convocadas.

Los galardones están dirigidos a personas físicas que no superen los 30 años en la fecha de finalización del plazo de presentación de candidaturas y que tengan nacionalidad española o residencia legal en España.

Las candidaturas no pueden ser presentadas por los propios aspirantes, sino por entidades públicas o privadas relacionadas con las categorías de los premios, o por personas físicas de reconocido prestigio en cada ámbito.

El plazo para presentar candidaturas será de veinte días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE, es decir, el 17 de julio; y las solicitudes podrán registrarse de forma presencial o electrónica, incluida la sede del Ministerio de Juventud e Infancia y la sede electrónica del Injuve.