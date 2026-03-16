Juventud y RTVE impulsan un Observatorio de la Infancia y Adolescencia para garantizar contenidos adaptados a su edad

Archivo - Un niño come un trozo de pizza mientras ve la televisión en su casa. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Juventud e Infancia ha impulsado junto a RTVE la creación de un Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de la Corporación RTVE, con el objetivo de revisar los contenidos audiovisuales dirigidos a niños, niñas y adolescentes, y garantizar que son adaptados a su edad.

El ente, que estará presidido por la consejera Marta Ribas, garantizará también que la programación de la corporación cumpla con las normativas y directrices internas relativas a la protección de sus derechos, según ha informado el Ministerio este lunes en un comunicado.

La creación de este observatorio, aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración, responde al compromiso alcanzado entre el Ministerio de Juventud e Infancia y RTVE para "fortalecer el papel del servicio público audiovisual en la promoción y defensa de los derechos de la infancia", según han explicado.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha celebrado la creación del observatorio que da "un paso más para proteger a niños, niñas y adolescentes, garantizando que reciban unos contenidos audiovisuales adaptados a su edad y en los cuales se respeten sus derechos".

El Observatorio de la Infancia y la Adolescencia dependerá directamente de la Secretaría General y del Consejo de Administración de RTVE, siguiendo el modelo del Observatorio de Igualdad de la Corporación, creado en 2017.

El órgano estará compuesto las direcciones ejecutivas de las principales áreas de la corporación, entre ellas TVE, RNE, Clan, RTVE Play, Contenidos Informativos, Comunicación, RTVE Instituto, Desarrollo Corporativo, la Defensoría de la Audiencia, el Observatorio de Igualdad y la Asesoría Jurídica, además de contar con representación de la plantilla a través de los sindicatos.

Asimismo, contará con la participación de organizaciones representativas de la sociedad civil vinculadas a la infancia y la juventud, entre ellas, el Consejo Estatal de Participación de Infancia y Adolescencia, el Consejo de la Juventud de España, UNICEF España, Save the Children y la Plataforma de Infancia.