Juventud trabaja en una ley para regular el 'sharenting', la práctica de compartir fotos de los hijos en redes sociales

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en una norma para regular el 'sharenting', la práctica de compartir fotos, videos e información sobre los hijos en redes sociales, según ha adelantado este lunes 'El País' y han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Juventud.

Este martes, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, mantendrá un encuentro con un grupo de personas académicas que han abordado el 'sharenting', así como con creadoras de contenido; y, en los próximos días, el Ministerio sacará a consulta pública su intención de legislar al respecto.

Según explican las mismas fuentes, con esta propuesta, el Ministerio quiere combatir la "sobreexposición" de los menores de edad en redes sociales que es "cada vez más habitual" y que, en muchas ocasiones, se lleva a cabo "sin consentimiento" de los niños y niñas, utilizando su imagen también en contenidos comerciales que suponen una fuente de ingresos para el progenitor.

Además, señalan que el contenido compartido, en ocasiones, es utilizado en casos de "ciberbullying" y advierten de que la exposición constante y continuada en el tiempo puede conllevar "daños psicológicos" como "la depresión o la ansiedad".

Por ello, el Ministerio considera "fundamental" incorporar una "regulación específica" en relación con la exposición, "con carácter general", de personas menores de edad en plataformas de intercambio de contenido audiovisual y redes sociales.

De manera paralela, en el Congreso de los Diputados sigue su curso la tramitación de la Ley para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que hace unas semanas superó la enmienda a la totalidad presentada por Vox.