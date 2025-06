¿Que les preocupa a los niños y jóvenes?: Plataformas seguras y aulas libres de violencia

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Niños y adolescentes de consejos locales y colectivos de participación infantil y adolescente se han reunido con miembros de la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados, en la séptima edición de esta iniciativa impulsada por la Plataforma de Infancia y UNICEF España.

Ocho chicos y chicas de entre 11 y 17 años han sido los encargados de presentar ante la Comisión las ideas y propuestas que tienen los niños sobre migraciones, participación, salud mental, protección, acción climática, pobreza, entorno digital y educación.

Ani (17 años, Cádiz), César (14 años, Valencia), Amanda (12 años, Madrid), Sara (11 años, Tenerife), Carlos (17 años, Asturias), Rim (17 años, Lérida), Beatriz (16 años, Pontevedra) y Kawtar (16 años, Madrid) han pedido a los diputados de la Comisión de Juventud e Infancia que su voz, demandas y propuestas sean tenidas en cuenta.

Ani, de Cibercorresponsables (red de jóvenes periodistas de la Plataforma de Infancia), ha abierto el acto agradeciendo a los miembros de la Comisión su disposición a escuchar a los chicos y chicas y pidiendo que tengan en cuenta sus propuestas. Ella ha abordado el entorno digital y ha pedido "que las plataformas tengan responsabilidad, que el Estado actúe con leyes claras y que se eduque a los jóvenes para que podamos defendernos" frente a problemas como el ciberacoso.

Tras ella ha tomado la palabra César, de la Fundación Diagrama de Valencia, que ha reclamado "incluir otras formas de aprendizaje" en los centros educativos y que estos incluyan "espacios de diálogo y comunicación para evitar o parar las posibles situaciones de violencia".

La salud mental es otra de las preocupaciones que tienen los niños, niñas y adolescentes, y ha sido Amanda, del consejo de participación de Meco (Madrid) y miembro del Grupo Asesor de UNICEF España, la encargada de abordarlo. Ella ha pedido "aumentar el número de profesionales dedicados a la salud mental en la atención primaria y especializados en infancia, programas de prevención y detección, formación para las familias y promoción del bienestar en los centros educativos".

Todas estas propuestas y esta comparecencia en el Congreso no serían posibles sin el impulso a la participación infantil y adolescente, tema que ha tratado Sara, de Aldeas Infantiles SOS, quien ha recalcado que participar "es importante porque también somos ciudadanos y ciudadanas, y queremos que mejore nuestra vida"; pero ha recordado que hay mejoras pendientes, como que "no solo se nos escuche, sino que se dé respuesta o solución a lo que pedimos".

Carlos, que representa al sistema de acogimiento, ha abordado un tema "difícil, serio y real en nuestra sociedad": la violencia. Para prevenirla en los entornos en los que habitan -centro educativo, hogar y ámbito sanitario- ha propuesto "más vigilancia de los profesores, más psicólogos en los centros escolares, herramientas para que sepan contar mejor lo que ven y talleres de concienciación".

Tras él ha tomado la palabra Rim, del consejo de infancia de Mollerussa, el consejo de Cataluña y el estatal, además del grupo asesor de UNICEF España, que se ha referido a los niños y niñas migrantes "que no han tenido la misma suerte que yo, que he tenido una profesora que me acompañó mientras aprendía y unos compañeros admirables". Para esa infancia migrante ha pedido "que todo niño que llegue por la Frontera Sur sea acogido con dignidad, identificado correctamente y acompañado psicológicamente desde el primer momento", y que se luche contra el odio.

Beatriz, del consejo de infancia de Moaña, ha hablado de la acción climática y ha desgranado propuestas para paliar los efectos del cambio climático sobre la infancia, como un plan de revitalización de los entornos educativos "que nos enseñe a transformar la luz solar en energía para implantarlo en nuestros hogares", una asignatura "que englobe biología, medioambiente y saber tradicional" para cuidar mejor la naturaleza, o catálogos de especies autóctonas para jardines públicos y privados, dado que el 30% de los jóvenes son alérgicos al polen y la vegetación inadecuada empeora esta situación.

Por último Kawtar, de la Asociación Ciudad Joven, de Injucam, ha analizado el asunto de la pobreza infantil, que no solo es "no tener dinero. Es crecer con miedo, con menos oportunidades, sintiendo la desigualdad". Para terminar con esa desigualdad ha propuesto "más becas y ayudas económicas que garanticen el mismo acceso" de todos los niños "a excursiones, salidas, campamentos o actividades", y que todas las necesidades básicas "sean realmente cubiertas y podamos tener ropa, comida, calefacción, luz o una vivienda".

Tras los menores han intervenido los diputados y diputadas miembros de la Comisión de Juventud e Infancia, que han escuchado las preocupaciones y propuestas de la infancia. Beatriz ha sido la encargada de cerrar el acto.

La Comisión de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados ha escuchado en esta séptima edición a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. La consolidación de estas reuniones, con las que el Congreso de los Diputados abre sus puertas a los más jóvenes, es síntoma del avance que el ejercicio del derecho a la participación ha tenido en los últimos años ante este órgano legislativo estatal. Al acto han asistido, aparte de la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso, el presidente de la Plataforma de Infancia, Carles López, y José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España.