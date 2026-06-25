La ley que prohibiría el acceso de menores de 16 años a redes avanza en el Congreso con enmiendas de los socios del PSOE

Archivo - Un niño usa el teléfono móvil y una tablet. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que prohibiría el acceso de menores de 16 años a redes sociales, avanza en el Congreso con el debate de la Ponencia y la aprobación de enmiendas presentadas por las formaciones políticas.

Según han indicado fuentes del PSOE, han salido "satisfechos" tras la reunión de los grupos parlamentarios que tuvo lugar este miércoles en el Congreso, por el "acuerdo entre las formaciones de la mayoría progresista de la Cámara y al haber incorporado las enmiendas y transaccionales socialistas a la nueva ley".

Si bien, han precisado que "todavía queda mucho trabajo parlamentario" para continuar con la redacción del texto a lo largo de las próximas sesiones. Por el momento, no se ha establecido una fecha concreta para la próxima reunión de la Ponencia.

Además, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha asegurado haber incorporado una enmienda al Proyecto de ley por la que se incluye "el reconocimiento expreso de los derechos lingüísticos de la infancia y la juventud en el mundo digital".

Según ha explicado el BNG en un comunicado, esta propuesta de su grupo será incorporada en la ponencia del Proyecto de ley tras llegar a un acuerdo y "garantiza el uso y el acceso a contenidos en gallego, así como en el resto de lenguas oficiales del Estado español".

En concreto, tal y como precisa, el nuevo artículo establece que "para garantizar los derechos para expresarse y acceder a contenidos en la lengua de su elección en igualdad, los distintos poderes públicos, cada un dentro de su ámbito de actuación y competencias, fomentarán la normalización y presencia de las distintas lenguas oficiales del Estado en los entornos digitales".

Además, destaca que en el ámbito de las competencias digitales, las autoridades competentes deberán fomentar "el conocimiento sobre seguridad digital en las lenguas oficiales de cada Comunidad Autónoma". Asimismo, subrayan que "el diseño y realización de programas de sensibilización atenderán a la pluralidad lingüística del Estado".

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha valorado "muy positivamente" la incorporación de esta iniciativa al proyecto legislativo, subrayando que supone "un importante avance en el reconocimiento efectivo de los derechos lingüísticos de la infancia y de la juventud en un ámbito tan determinante hoy como son los entornos digitales".

Rego ha destacado que "la transformación digital no puede hacerse a espaldas de la diversidad lingüística del Estado ni contribuir a la marginalización de las lenguas propias".

"El gallego debe estar presente en todos los ámbitos de la vida, también en los nuevos espacios digitales donde se desarrollan las generaciones más nuevas. Este reconocimiento legal contribuye a avanzar hacia una verdadera igualdad lingüística y a garantizar que nuestra lengua tenga futuro también en la era digital", ha precisado Rego.