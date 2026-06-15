La ley que prohibiría el acceso de menores de 16 años a redes, en tramitación en el Congreso desde septiembre 2025

Archivo - Varias personas usan el móvil en un concierto, a 4 de febrero de 2026, en Madrid (España). El fundador de Telegram, Pavel Durov, ha instado a los españoles a mantenerse "vigilantes", exigir transparencia y luchar por sus derechos después de que - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que prohibiría el acceso de menores de 16 años a las redes sociales en España, lleva en tramitación por el procedimiento de urgencia en el Congreso desde el pasado mes de septiembre de 2025.

De aprobarse la norma en la Cámara Baja, España pasaría a tener una legislación más restrictiva, como la que ya ha implementado Australia o la que ha anunciado este lunes el primer ministro británico, Keir Starmer, con el objetivo de proteger la infancia en un mundo en el que "la tecnología es una intrusa en cada una de las área de la vida".

La Fundación The Family Watch considera que el anuncio realizado por el Gobierno británico de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años refleja "una preocupación social cada vez más extendida sobre los efectos que el entorno digital puede tener en el desarrollo y bienestar de niños y adolescentes".

"La discusión no debe centrarse únicamente en si los menores pueden o no acceder a determinadas plataformas, sino en cómo garantizar que tengan entornos digitales seguros y adecuados para su edad", señalan María José Olesti, Directora General de la Fundación.

En el caso de la norma española, mientras el PSOE quiere negociar en el Congreso el veto total de los menores de 16 años a redes sociales, las propuestas de Partido Popular, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana o EH Bildu contemplan mantener el acceso de estos menores a las redes si sus padres se lo permiten.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado febrero que España iba a prohibir el acceso de estos niños y adolescentes a estas plataformas digitales y, posteriormente, fuentes ministeriales confirmaron a Europa Press que el PSOE quiere introducir esta medida --el veto total, sin consentimiento paterno-- a través de una enmienda transaccional a la norma.

Antes del anuncio de Sánchez, el Partido Popular, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y EH Bildu habían planteado enmiendas al articulado de la ley de entornos digitales seguros, en las que contemplan, en mayor o menor medida, que los menores de 16 años puedan abrirse una cuenta en una red social si tienen el permiso de los padres.

Actualmente, el proyecto, sujeto a cambios, señala que el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 16 años, lo que impide en la práctica que accedan a redes sociales.

No obstante, también especifica que el tratamiento de los datos de los menores de 16 años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, lo que implica que sí podrán acceder a redes con el permiso de sus padres. La enmienda que plantearía el PSOE eliminaría la posibilidad de que los padres permitan este acceso a los hijos menores de 16 años.

Tras el anuncio del Gobierno, ONG de infancia advirtieron de que la prohibición 'per se' de las redes sociales a menores de 16 años no es "la única" ni la "mejor herramienta" porque supone "expulsar" a los chicos y chicas de un entorno donde participan y se informan, y pidieron que esta medida fuera acompañada de más "formación" a los niños y a las familias para que puedan navegar con seguridad y convertirse en ciudadanos digitalmente "responsables".