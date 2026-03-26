La norma que permite a plataformas rastrear material pedófilo expirará en abril por desacuerdo entre PE y gobiernos

Archivo - Un niño mientras observa varias pantallas, a 20 de enero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exención a las leyes europeas sobre privacidad que permite a las plataformas escanear contenido para detectar el abuso sexual a menores en Internet --conocido como ChatControl-- expirará el próximo 3 de abril, tras confirmarse la falta de entendimiento entre la Eurocámara y el Consejo (gobiernos) respecto al plazo de la nueva prórroga que negociaban para evitar un vacío legal mientras la UE pone en marcha un marco regulatorio definitivo.

Así ha quedado confirmado después de que el pleno del Parlamento Europeo reunido este jueves en Bruselas haya rechazado con 311 votos en contra, 228 a favor y 92 abstenciones prorrogar hasta abril de 2028 la exención en curso, tal y como pedían la Comisión Europea y los Veintisiete; ya que los eurodiputados eran partidarios de una prórroga más corta (hasta agosto de 2027).

La medida frustrada se refiere a una derogación parcial de las normas de protección de datos en el sector de las comunicaciones electrónicas que permite a los proveedores de servicios de comunicaciones --como servicios de mensajería-- utilizar tecnologías específicas para el tratamiento de datos personales y de otro tipo con el fin de detectar abusos sexuales a menores en Internet.

La norma suspendida hasta este 3 de abril establece además que los proveedores deben poner a disposición de las autoridades y de la Comisión Europea información sobre las denuncias de abusos sexuales a menores, con el objetivo de facilitar su identificación, denuncia y eliminación de los contenidos.

En este contexto, y pese a apoyar la exención, los eurodiputados defienden que las medidas voluntarias deben seguir siendo proporcionadas y específicas y que no deben aplicarse a las comunicaciones cifradas de extremo a extremo.

Los eurodiputados tampoco veían con buenos ojos que se permita el escaneo de los datos de tráfico junto con los datos de contenido y pedían por tanto que no se permita.

Según el mandato negociador de la Eurocámara, la tecnología utilizada para la detección voluntaria de material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés) sólo debería aplicarse al material que ya haya sido identificado o señalado como tal por un usuario, un denunciante de confianza o una organización.

La exención voluntaria ya se prorrogó en 2024 para evitar el vacío legal mientras se negocia un marco legal permanente en contra del material de abuso sexual infantil en Internet, pero las conversaciones entre colegisladores no avanzan en este expediente.