La novela 'La película de la vida', que aborda el impacto de los desahucios en la infancia, salta a la gran pantalla

La candidata a 'Mejor Película Europea' en los EFA 'Olivia y el terremoto invisible' llega a cines el 21 de noviembre - SM

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Olivia y el terremoto invisible', dirigida por Irene Iborra Rizo, llegará a los cines españoles este 21 de noviembre de la mano de Filmax, una adaptación de la novela infantil 'La película de la vida' (editorial SM), escrita por Maite Carranza, que aborda el tema de los desahucios y su impacto en la infancia.

Con más de 24.000 ejemplares vendidos en España, y traducida a ocho idiomas como el italiano, coreano o turco entre otros, la obra salta ahora a la gran pantalla con una producción internacional que ha contado con un destacado equipo técnico y artístico, entre ellos los reconocidos animadores Tim Allen ('La novia cadáver', 'Pinocho' o 'Isla de perros') y César Díaz ('Frankenweenie' o 'Isla de perros'), galardonado con el Premio Goya por 'Muedra'. Entre las voces protagonistas de la versión cinematográfica se encuentran Emma Suárez y Jordi Évole.

La protagonista, Olivia, vive en primera persona cómo la crisis irrumpe y todo su mundo se desmorona. Pese a las dificultades, saca fuerzas para salir adelante y gracias a su hermano pequeño, Tim, descubre que todos pueden escribir su propio guion en la película de la vida a través de una historia de crecimiento y optimismo, repleta de imaginación y esperanza.

Tras su estreno mundial en el Festival de Annecy, donde fue reconocida con el Premio de la Fundación Gan, continuó su circuito en el Festival de Locarno y en el Festival Internacional de Animación de Ottawa (OIAF), donde celebró su estreno norteamericano en septiembre. Además, fue galardonada con el Premio del Público Joven del Festival Paysages de Cinéastes (Châtenay-Malabry, Francia) y recibió una Mención Especial del LUCAS Film Festival (Alemania).

'Olivia y el terremoto invisible' es la primera película que usa la técnica 'stop-motion' dirigida por una mujer en España y también la primera en versión original catalana realizada íntegramente con esta técnica. Durante este otoño, ha participado en numerosos certámenes, como la 70ª edición de la Seminci (Semana Internacional de Cine de Valladolid), dentro de la Sección Punto de Encuentro.

El pasado 8 de noviembre inauguró 'El meu primer festival', referencia del cine infantil de autor, y también ha sido proyectada en el 'Tallinn Black Nights Film Festival' (PÖFF) y en el Festival Internacional de Cine de Gijón.

Maite Carranza (Barcelona, 1958) es escritora, guionista y docente. Estudió Historia y Antropología y ejerció como profesora de Secundaria antes de dedicarse al guion televisivo en los años 90. Ha publicado más de cincuenta libros, en su mayoría de literatura infantil y juvenil. En 2014 recibió el Premio Cervantes Chico y en 2016 ganó el Premio El Vaixell de Vapor con 'La película de la vida'.

"Es un orgullo que un Premi El Vaixell de Vapor que aborda un tema tan preocupante como el de los desahucios llegue tan lejos y se transforme en una obra audiovisual de gran calidad. Es también un reconocimiento a la literatura infantil con valores y mirada social", afirma Anna Pauner, editora de Cruïlla y SM.