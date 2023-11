Personalidades se unen a lectura de la Convención de Derechos del Niño de UNICEF: "Es un momento duro para la infancia"

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

UNICEF España ha realizado una lectura continuada de la Convención sobre los Derechos del Niño, que este lunes cumple 34 años, en el marco del Día Mundial de la Infancia que se conmenora cada 20 de noviembre y que ha contado en esta ocasión con el apoyo de diferentes personalidades del mundo de la cultura y del deporte, representantes del sector privado y de otras organizaciones, periodistas, socios de UNICEF España así como varios menores.

"La Convención se firmó hace 34 años para garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, estén donde estén y sean cuales sean su procedencia, género, etnia o circunstancias", ha asegurado el presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra, quien ha lamentado que, "tres décadas después, se vive un momento muy duro para la infancia".

En este punto, ha recordado la existencia de "conflictos, desastres naturales, pobreza, efectos del cambio climático, etc". "Son retos que debemos abordar para lograr mejorar las vidas de los niños y niñas, especialmente de los más vulnerables. Por eso, aunque la actualidad sea desesperanzadora, desde UNICEF no damos un paso atrás. No podemos dejar de enfrentarnos con los problemas que tan radicalmente condicionan el futuro de la humanidad. Es una cuestión moral. Nunca un enfoque centrado en los niños primero ha sido más crítico que hoy", ha aseverado.

A este llamamiento se han unido este lunes diferentes personalidades, en un acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, inaugurado por el presidente de UNICEF España, tras el cual han ido desgranando los artículos de la Convención diferentes rostros conocidos comprometidos con la infancia, como los embajadores de UNICEF España, las periodistas Sara Carbonero y Teresa Viejo, periodistas, junto con Juanma L. Iturriaga, exjugador de baloncesto y presentador. También se han unido el actor Javier Gutiérrez, la medallista olímpica y diseñadora Ona Carbonell, la 27 veces medallista paralímpica Teresa Perales y la escritora Patricia Benito.

Junto a ellos, han querido unirse a esta iniciativa conocidos divulgadores y expertos de diversos sectores como Marián García (Boticaria García), nutricionista y doctora en Farmacia; Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres y presidenta de la Asociación Yo no Renuncio; Héctor Castiñeira (Enfermera Saturada), enfermero; Patricia Ramírez (Patri psicóloga), psicóloga; Gonzalo Oñoro (de Dos pediatras en casa), pediatra; Martín Barreiro, divulgador científico; Esther Gómez (Mi enfermera favorita), enfermera; Raúl Bermejo (Think for kids), maestro; y Patricia Fernández, creadora de contenido cultural y activista por los derechos de la infancia.

También han participado representantes de varias empresas aliadas de la organización como Gonzalo Sáenz de Miera, director de Cambio Climático y Alianzas de Iberdrola, y Nacho Rodríguez, director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de ING España, junto con Hamza Choukati y Miriam Abigail Aguilar, jóvenes participantes de la alianza Generation Unlimited España.

Otras empresas aliadas de UNICEF España se han sumado al acto como la directora de Sostenibilidad de Iberia, Teresa Parejo; la directora de Fundación Abertis, Georgina Flamme, además de otras compañías comprometidas con la infancia como el director de Sostenibilidad de Caixabank, Eugenio Solla; la responsable de Proyectos del área Internacional de Fundación 'la Caixa', Carlota Moya; el embajador de la Fundación Real Madrid, Ricardo Gallego, o la directora de Negocio en España de Value Retail, Elena Foguet.

Los periodistas Ángel Expósito, Óscar Mijallo, Marta Solano, Coral Larrosa y Carlos del Amor han participado en representación de los medios de comunicación mientras que la infancia también ha estado presente gracias a los alumnos de un centro escolar madrileño, que han leído varios artículos.

El trabajo de UNICEF España no sería posible tampoco sin sus más de 437.000 socios. En representación de todos ellos, han participado en la lectura Daniel Rodríguez Horcajo y Teresa Martínez Force.

Tampoco han faltado representantes de otras organizaciones que, de una u otra manera, también trabajan por la infancia como el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra; la directora de UNRWA España, Raquel Martí, y la representante de ACNUR en España, Sophie Muller. Tras ellas ha cerrado la lectura el director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera.

Con esta lectura colectiva, UNICEF ha querido recordar que, más de tres décadas después de su firma, el texto sigue vigente y que todos los niños, niñas y adolescentes del mundo tienen derechos que deben cumplirse siempre y en todo lugar, incluidos los lugares en conflicto o en contexto de emergencia.