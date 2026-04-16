Plan International advierte a Sánchez de que la verificación de edad en redes es "importante" pero "no suficiente"

Archivo - Dos jóvenes usan el teléfono móvil. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ONG Plan International ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la verificación de edad en redes sociales es "importante" pero "no suficiente" y pide acompañarlo de medidas complementarias como educación en alfabetización digital, privacidad, ciberseguridad, pensamiento crítico, ética digital e inteligencia artificial.

Así lo ha pedido la organización, ante la reunión de líderes europeos de este jueves sobre medidas de seguridad digital para menores, convocada por el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron.

En un comunicado, la ONG valora "positivamente" el anuncio del presidente del Gobierno realizado en febrero sobre la regulación del acceso de menores de 16 años a plataformas digitales y subraya que "la inteligencia artificial debe formar parte de esta propuesta".

Además, añade que la prohibición de redes sociales para menores de 16 años "debe ir acompañada de sistemas de verificación de edad para evitar la exposición a contenidos perjudiciales y nocivos que puedan afectar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en todos los espacios digitales, incluidos los asistentes de inteligencia artificial".

En todo caso, advierte de que la protección digital requiere "medidas complementarias, especialmente la educación desde edades tempranas en el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías".

Esta educación, según apunta, debe incluir alfabetización digital, privacidad, ciberseguridad, pensamiento crítico, ética digital e inteligencia artificial, en todos los niveles y adaptada a cada ciclo educativo, integrando asimismo educación emocional y educación afectivo-sexual integral.

Según datos del informe 'Así somos: el estado de la adolescencia en España (2025)', de Plan International, basado en 3.500 encuestas a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 21 años, más del 70% de los entrevistados dicen ser conscientes de los diferentes riesgos y un tercio considera que le dedica un tiempo excesivo a las plataformas digitales. Además, un 17% reconoce tener adicción al móvil.

Más allá de las redes sociales, la ONG apunta que los adolescentes se enfrentan a "riesgos derivados del diseño de las plataformas, la gobernanza de los algoritmos y la viralización de la violencia y los discursos de odio". Por ello, considera "imprescindible" que "los responsables de las plataformas rindan cuentas y respondan ante la necesidad de eliminar contenidos dañinos o violentos".

Asimismo, insiste en incorporar la perspectiva de género, ya que, según alertan, "niñas y adolescentes están expuestas en mayor medida a todas las formas de violencia digital, incluyendo el acoso, la difusión de imágenes sexuales no consentidas y el ciberbullying". Según sus datos, más del 80% manifiesta preocupación por el uso de la inteligencia artificial para la creación de contenidos falsos de carácter sexual y por la difusión no consentida de mensajes, fotos o vídeos personales.