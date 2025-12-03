Plan International pide que la estrategia de entornos digitales seguros aborde el impacto de la IA en la adolescencia

Archivo - Una joven fuma y lee su movil - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Plan International considera que la Inteligencia Artificial debe incorporarse "en profundidad y de forma transversal" en la estrategia nacional de entornos digitales seguros para la infancia y la juventud que está preparando actualmente el Ministerio de Juventud e Infancia.

La organización quiere que ésta y las leyes que buscan garantizar los derechos digitales de los niños y niñas españoles "sean realmente efectivas en el mundo en el que está creciendo esta generación".

Además, Plan International reclama que se aproveche el desarrollo de esta estrategia para garantizar la educación digital crítica y la protección de la infancia y adolescencia frente a tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial; algo que la organización considera que no está incluido de forma integral ni en el Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de las personas menores de edad en los entornos digitales ni en el Anteproyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la IA.

Según los últimos estudios de Plan International sobre el estado de la adolescencia en España, Así somos y Así Hablamos, chicos y chicas emplean cada vez más la Inteligencia Artificial de forma intensiva en sus estudios (61 % y 56 % respectivamente).

Además, la mayoría también la utiliza para hacer consultas (43 %), y 1 de cada 5 chicas utiliza la IA para contarle sus cosas. Al 68 % y 61 % de las y los encuestados por Plan International les preocupa depender demasiado de la IA y solo el 38% reconoce que tiene sesgos, por lo que estas políticas públicas deben reflejar esta realidad, así como los riesgos y usos cada vez más presentes en las vidas de los y las jóvenes que utilizan la IA o consumen contenido realizado con ella.

Para Plan International, el anteproyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial "prohíbe prácticas y prevé sanciones por explotación de vulnerabilidades relacionadas con la edad, pero no tiene un enfoque de infancia, y la Ley de Protección de Personas Menores de Edad prevé la tipificación como delito la creación de deepfakes, pero el abordaje del impacto de la inteligencia artificial en los derechos de los niños, niñas y adolescentes requiere de un planteamiento más amplio".

"La estrategia es una oportunidad para impulsar medidas que garanticen todos los derechos digitales de la infancia y adolescencia en la era de la IA. Por otro lado, la estrategia nacional debe integrar la perspectiva de género de forma transversal, algo que facilitaría abordar las desigualdades que se dan en el acceso, uso y protección de las niñas y jóvenes en los entornos digitales, donde ellas también están más expuestas a riesgos", concluye la ONG.