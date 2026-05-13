Plataforma de Infancia apoyará al Gobierno para impulsar la desinstitucionalización del sistema de acogida

Archivo - Dos jóvenes usan el teléfono móvil. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Estado de Derechos Sociales, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, y la Plataforma de Infancia han firmado este miércoles en Zamora un convenio para impulsar la desinstitucionalización del sistema de protección a la infancia.

El acuerdo se ha suscrito en el marco del Congreso multisede sobre servicios sociales, cuidados y comunidad 'Los cuidados que queremos', y busca "impulsar un proceso conjunto de acompañamiento técnico para la transformación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia en España", según ha informado la POI en un comunicado.

El convenio prevé el acompañamiento a recursos residenciales de todo el Estado mediante diagnósticos individualizados, la definición de planes de mejora y la generación de herramientas comunes que permitan avanzar hacia un modelo de intervención familiar y comunitario y basado en la evidencia, especialmente en relación con las teorías del apego y el trauma.

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha asegurado que "esta iniciativa es un antes y un después del sistema de protección" y ha destacado que expandir el acogimiento familiar debe seguir siendo el objetivo fundamental de las administraciones públicas.

"Las niñas, niños y adolescentes cuya guardia o tutela tienen las administraciones públicas tienen los mismos derechos que los demás a desarrollarse en un ambiente familiar que favorezca su pleno desarrollo", ha subrayado.

Por su parte, la presidenta de la Plataforma de Infancia, Adela Piñeiro, ha subrayado que "este acuerdo representa una oportunidad real para transformar el sistema de protección, garantizando que las niñas, niños y adolescentes crezcan en entornos lo más parecidos posible a un hogar, con vínculos estables y acompañamiento profesional de calidad".

La Secretaría de Estado de Derechos Sociales, como organismo intermedio del Fondo Social Europe Plus, seleccionará las operaciones que recibirán financiación europea para avanzar en este cambio de modelo, mientras que la Plataforma de Infancia, a través de su proyecto Hogarizar, aportará su conocimiento especializado, su capacidad técnica y su experiencia en el trabajo con entidades del sistema de protección.

"Acompañaremos esta transformación mediante la mejora de la calidad del acogimiento residencial, la definición de estándares de atención, la formación especializada de profesionales y el apoyo técnico y emocional, así como el impulso de entornos residenciales más similares a un hogar para que las niñas, niños y adolescentes que no pueden vivir con sus familias crezcan en entornos protectores, estables y centrados en sus necesidades y derechos", ha añadido Piñeiro.

El convenio se enmarca en el 'Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030)', así como en las medidas propuestas por la 'Estrategia para un nuevo modelo de cuidados. Un proceso de desinstitucionalización (2024-2030)', orientadas a promover modelos de intervención centrados en la persona, de base familiar y comunitaria.