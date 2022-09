Plataforma de Infancia lanza la campaña 'La crianza nos quita el sueño' para pedir una ayuda universal por hijo

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Infancia, red de más de 70 organizaciones de infancia, ha lanzado la campaña 'La crianza nos quita el sueño', con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y a los líderes políticos sobre la necesidad de promover una crianza digna para todas las familias, con las mismas ayudas que otros países europeos, como la ayuda universal por hijo.

"En España, las madres y padres no duermen, porque no ven por ninguna parte las ayudas a la crianza que sí se perciben en otros países europeos. Esta falta de ayudas también le quita el sueño a las niñas y niños que no pueden ir a una excursión porque se ha roto la lavadora o no pueden ir a natación porque ha subido el recibo de la luz", ha explicado la responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial.

Así lo ha indicado este lunes en el debate y presentación de la campaña 'La crianza nos quita el sueño', moderado por el periodista Rubén Regalado y en el que han participado la autora del libro 'Maternidades Precarias', Diana Oliver; la fundadora y CEO de Madresfera, Mónica de la Fuente, y el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra.

Plataforma de Infancia ha puesto de manifiesto que España "invierte poco" en infancia. En concreto, ha señalado que la inversión presupuestaria en políticas de protección social de infancia y familia se sitúa en un 1,3% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 2,3% de media de la Unión Europea.

"En España se asume que la crianza es responsabilidad de las familias, a diferencia de otros países europeos en donde se concibe como una responsabilidad social y del Estado garantizar los derechos de la infancia", ha añadido Escorial.

Respecto a otros países europeos, Plataforma de Infancia ha recordado que en Alemania, padres y madres reciben una ayuda de 219 euros al mes hasta que los niños y niñas cumplen los 18 años; y en Croacia, las familias tienen 8 meses de permisos parentales parcialmente remunerados.

También ha destacado el caso de Dinamarca, donde muchos bebés van a escuelas infantiles financiadas con presupuestos municipales; o de Portugal, donde el jardín de infancia es público y gratuito durante el primer año para todas las familias, o durante todo el ciclo para aquellas con rentas bajas.

Por ello, la Plataforma de Infancia propone una deducción fiscal reembolsable para todos los hogares con niños y niñas, y especialmente a los que no están llegando los beneficios fiscales.

"Desde la Plataforma de Infancia consideramos clave promover una crianza digna para todas las familias a través de ayudas universales para la crianza que ayuden a prevenir situaciones de exclusión social y pobreza infantil, que faciliten la elección de ser madres y padres, la conciliación real de familia, empleo y realización de proyectos vitales", ha remarcado Escorial.

Para equiparar la crianza en España con el resto países europeos, las organizaciones de infancia piden también permisos parentales de hasta 8 meses parcialmente remunerados para el cuidado de hijos enfermos.