El PP afea a Rego la "avergonzante" cifra de pobreza infantil y la ministra pide a las CCAA que "hagan su parte"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP Carlos Luis Boné ha reprochado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la "avergonzante" cifra de pobreza infantil en España y la titular de Juventud ha reclamado a las comunidades autónomas del PP que "hagan su parte" porque "pobreza infantil" también es "que en el cole tengas 40 grados".

"Esto no funciona si ustedes no hacen su parte, porque gobiernan en muchas comunidades autónomas", ha precisado Rego este martes durante su intervención en el Pleno del Senado, aunque ha reconocido que "los datos de pobreza infantil son absolutamente inasumibles".

Así se ha pronunciado la ministra en respuesta a una pregunta del senador del PP sobre los "más de dos millones de niños y niñas en España" que "continúan viviendo en situación de pobreza".

"Esa es una cifra avergonzante e impropia de una de las principales economías", ha valorado Boné, al tiempo que ha añadido que "es legítimo preguntarse si lo que han hecho" desde el Gobierno hasta ahora es suficiente. "La respuesta es rotundamente no", ha concretado.

La ministra se ha defendido asegurando que "España tiene un problema estructural" y ha enfatizado que la solución a la pobreza infantil "tiene que ser una solución colectiva" que implique al gobierno central, a los gobiernos autonómicos y locales. Precisamente, ha recordado que las competencias en vivienda, educación y sanidad corresponden a las comunidades autónomas.

Además, Rego ha ilustrado la pobreza infantil con ejemplos concretos, afirmando que también es pobreza infantil "no tener vivienda digna porque los fondos buitres se comen el salario de tu familia" y que "que los barrios populares tengan cada vez menos pediatras".

A su vez, ha criticado las condiciones en los centros educativos, denunciando que "pobreza infantil es que en el cole tengas 40 grados mientras un señor que trabaja bien fresquito con aire acondicionado en su despacho diga que 'no sé qué estupideces de que el calor en las aulas inspira'".

Rego ha apuntado que la apuesta del Gobierno sigue siendo la "prestación universal por crianza", medida que ya anunció hace un año y en la que, según ha dicho, continúan trabajando.

"Mientras el Gobierno de España aumenta los ingresos a las comunidades autónomas, los gobiernos del PP se lo entregan a los de siempre, o pactan y se mimetizan con los ultras", ha reprochado Rego al PP, subrayando que "en los pactos de gobierno del PP y Vox, no se menciona ni una sola vez la pobreza infantil".

Por otro lado, la senadora del PNV María Dolores Etxano ha preguntado a la ministra sobre las medidas que ha impulsado el Ministerio de Juventud e Infancia para garantizar el cumplimiento de las previsiones de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) relativas a la atención especializada a menores víctimas de violencia en el ámbito judicial.

Etxano ha reprochado a Rego la insuficiencia de juzgados especializados en violencia contra menores. "El Estado cuenta con más de 400 partidos judiciales y solo cuatro órganos especializados en violencia contra la infancia. Uno plenamente operativo, el de Canarias, y los tres nuevos recién creados, todavía con implantación parcial, Madrid, Barcelona y Málaga. Esto da una cobertura judicial especializada de la infancia en un 12-13%, o lo que es lo mismo, un 87% de la infancia no tiene juzgado especializado de referencia", ha asegurado.

Rego ha asegurado que el Gobierno ha legislado en materia de juzgados especializados a través de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aunque ha señalado que "ahora depende también del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la puesta en marcha de más secciones" que "por supuesto" cree que "es absolutamente fundamental".

Además, ha puesto en valor la reforma de la LOPIVI que están impulsando, destacando aspectos como "el derecho a la escucha" de todos los niños y niñas, "la prohibición expresa del falso SAP" o la necesidad de garantizar que "ninguna custodia, ninguna visita y, sobre todo, ningún vínculo formal se imponga por encima de la seguridad de un niño o de una niña".

Rego ha insistido en que "fundamentalmente cambia la lógica" con estas medidas, ya que "no es la infancia a la que se adapta al sistema judicial, sino que es el sistema el que debe adaptarse a la infancia".