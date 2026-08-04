¿Qué quieren ser de mayor los menores españoles?: Futbolista los niños y profesora las niñas

Archivo - Un niño juega en un parque. - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las profesiones más deseadas por los menores españoles son la de futbolista, en el caso de los niños, y la de profesora, en el caso de las niñas, aunque la más valorada es la de médico, según la XX Encuesta Adecco 'Qué quieres ser de mayor'.

El estudio, basado en entrevistas a 1.600 niños y niñas de entre 4 y 16 años de toda España, realizadas entre el 15 de mayo y el 19 de julio, revela que los niños siguen deseando ser futbolistas (20%), policías (5,7%), diseñadores gráficos (5,7%), ingenieros (5,1%) y actores, con el 4,2%.

Mientras, las niñas sueñan con ser profesoras (así lo quiere el 22,6% de las encuestadas), veterinarias (9,4%), cantantes (5,7%), doctoras (5,7%) y policías (4,2%).

En todo caso, la profesión que consideran más importante es la de médico (38,6%), seguida de maestro (9,1%), policía (6,8%) y científico (3,4%). También destacan la profesión de bombero, ingeniero, programador, desarrollador de inteligencia artificial y creador de robots.

Además, la madre es la jefa ideal para el 20,8% de las niñas y su profesor o profesora ocupa la segunda posición (11,3%), seguidas de una amiga o ellas mismas (5,7%) y la cantante Aitana (con 5,2% de los votos, empatada con Lola Índigo). Entre los niños, la opción más repetida es trabajar para un amigo (11,4%); para Lamine Yamal (9,2%), y después aparecen, empatados, su padre, su profesor o ellos mismos (5,7% cada opción).

Preguntados por el lugar desde el que preferirían trabajar, el 45,5% opta por ir a la oficina, el 33% elegiría trabajar desde casa y el 15,9% se decanta por una modalidad mixta. Asimismo, el 58% prefiere quedarse en España, el 29,5% querría probar suerte en otro país y el 12,5% se muestra abierto a cualquiera de las dos opciones. Ellas muestran más interés por una experiencia internacional (35,8%) en mayor medida que ellos (20%).

En cuanto a la actualidad de 2026, los niños y niñas citan el hantavirus, la guerra entre EE.UU. e Irán, la participación de España en la Copa del Mundo, la gira de Bad Bunny en España, la visita del Papa a España o la corrupción de los políticos como las noticias más destacadas.

Por otra parte, el 71,6% de los chicos y chicas reconoce haber utilizado alguna vez la IA, frente al 50,8% registrado en 2025. De ellos, el 31,7% recurre a ella para hacer trabajos o deberes; el 15,9% la utiliza como fuente de información; el 11,1%, para estudiar; y el 9,5%, para actividades creativas (hacer fotos, memes, collages, escribir cuentos).

El informe también muestra que dos tercios de los jóvenes encuestados creen que podrán jubilarse entre los 50 y los 69 años y, entre los planes que harán cuando dejen de trabajar, quieren dedicarse a la familia, viajar, y hacer planes de ocio como ir al cine o salir a cenar con amigos.