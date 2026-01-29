Rego aboga por promover programas de acompañamiento a la vida adulta dirigidos a la juventud extutelada

La ministra Sira Rego en una reunión con FEPA. - MINISTERIO DE JUVENTUD

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido este jueves la necesidad de promover "programas de acompañamiento a la vida adulta dirigidos a la juventud extutelada".

Así lo ha expuesto tras la reunión que ha mantenido con la Red de entidades para la emancipación juvenil (FEPA), que ha presentado a la ministra los resultados de su última encuesta sobre la emancipación juvenil.

Rego ha señalado que "el discurso racista de la ultraderecha, asumido íntegramente por el PP, parte siempre de premisas falsas y bulos" y ha precisado que en torno al 70% de la juventud extutelada, de entre 18 y 23 años, está afiliada a la Seguridad Social.

Asimismo, la ministra Rego ha defendido la regularización extraordinaria de personas migrantes impulsada por el Gobierno y ha afeado que "Feijóo y el PP están compitiendo con Vox por la medalla de oro del racismo". "Perderán y además quedarán retratados", ha asegurado.

Además, ha señalado que es "una medida de justicia" y ha subrayado que "la igualdad no puede depender del origen". "La convivencia hemos de construirla desde la garantía de derechos efectivos", ha añadido.

Por otra parte, durante una reunión con Provivienda, Rego ha señalado que la vivienda "es el principal problema del país" y ha apuntado que "la única medida realista para afrontarlo es intervenir el mercado y garantizar la vivienda como un derecho".

En este sentido, ha subrayado "la urgencia de prorrogar los 600.000 contratos de alquiler que aproximadamente vencen en este 2026 para proteger a las personas inquilinas".