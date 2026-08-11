Rego acusa a Vox de "criminalizar" a la infancia tras el llamamiento de Figaredo a "cazar" migrantes en Ceuta

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (3i), preside la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en el Ministerio de Política Territorial, a 16 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha acusado a Vox de "criminalizar" a la infancia tras el llamamiento del secretario general de esta formación en el Congreso, José María Figaredo, a "cazar" migrantes en Ceuta.

"Vox ha decidido señalar y criminalizar a las víctimas, particularmente a la infancia, llamando a cazar niños", ha asegurado la ministra en un mensaje en sus redes sociales.

De la misma manera, ha tildado de "vergonzoso", aunque ha dicho que "no sorprende", que ante la llegada de migrantes a Ceuta de forma irregular Vox rechace la asignación de 25 millones de euros a la ciudad autónoma para gestionar la emergencia.

"Se he vulnerado la integridad territorial de nuestro país utilizando a personas desesperadas. Por eso debemos distinguir entre víctimas y responsables", ha señalado Rego.

Igualmente, ha pedido "no olvidar" que, a nivel internacional, Vox "apoya a aquellos que atacan los intereses de España, como los aranceles de Trump". "También respaldan al genocida Netanyahu y cualquier doctrina o régimen orientado a eliminar los derechos humanos", ha indicado la ministra.

"HAN VENIDO A HACER CAJA"

Asimismo, ha expuesto que el modelo migratorio de la "extrema derecha" es "agitar el odio y fabricar inseguridad". "Nunca señalan las causas que originan la migración, al contrario, siempre se alían con quienes hacen negocio del control migratorio y erosionan derechos. Ellos han venido a las instituciones a hacer caja", ha apuntado.

En esta línea, ha destacado el ejemplo de Italia, con 671 millones para un centro de detención de migrantes en Albania "mientras los salarios reales de los italianos están por debajo de los de hace 30 años", según la ministra.

Finalmente, cuestiona la línea dictada por el PP sobre esta cuestión y ha instado al líder de esta formación, Alberto Núñez Feijóo, a explicar "hasta dónde están dispuestos a seguir pegados a una extrema derecha internacional cuyos intereses chocan con los intereses de España y de nuestro pueblo".