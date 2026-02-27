Rego tras la declaración del hijo de Juana Rivas en juicio: "Proteger a niños y niñas es una cuestión de Estado"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha advertido de que proteger a los niños es "una cuestión de Estado", tras la declaración del hijo mayor de Juana Rivas en el proceso judicial abierto contra el padre por presunto maltrato.

"Lo que ha relatado Gabriel es terrible. A Daniel no le dejaron hablar cuando le obligaron a irse a Italia con su padre. Escuchar a la infancia es imprescindible, y así lo vamos a plasmar en la reforma de la LOPIVI. Proteger a niños y niñas es una cuestión de Estado", ha asegurado la ministra en un mensaje en sus redes sociales.

El Tribunal Penal de Cagliari (Italia) acogió este jueves las declaraciones como testigos de Juana Rivas y de su hijo mayor de edad en el proceso judicial abierto contra la expareja de ésta y padre de sus dos hijos, Francesco Arcuri, por presunto maltrato a sus vástagos, narrando unos episodios que hicieron que sus vidas se convirtieran en un "infierno".

La sesión, prevista para las 10,00 horas, arrancó con retraso tras la finalización de la vista de un juicio previo, según detallaron a Europa Press fuentes del caso, que apuntaron que la declaración de Rivas y su hijo se prolongó durante horas.

Estas mismas fuentes incidieron en el testimonio de él por ser, además de testigo una supuesta "víctima" por los cinco años viviendo con el padre antes de regresar a España con la madre, y por lo que habría vivido siendo niño y aún estaban juntos. La causa contra Arcuri se sigue por la presunta comisión de maltrato físico y psíquico habitual hacia los dos hijos que tiene en común con la madre de Maracena (Granada).