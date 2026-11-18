La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. - MINISTERIO DE JUVENTUD

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido la petición de su departamento de estudiar la suspensión cautelar de TikTok tras la difusión de supuestos casos de abuso sexual infantil, frente a quienes han tachado esta medida de "excesiva".

Así lo ha subrayado este miércoles durante su participación en el acto 'Fortalecimiento de la justicia adaptada a la infancia', dentro del proyecto para el impulso del modelo Barnahus en España, junto al Consejo de Europa, la Comisión Europea y el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, según ha informado el Ministerio de Juventud e Infancia en un comunicado.

"Me pregunto qué idea de libertad estamos defendiendo cuando parece preocuparnos más limitar la actividad de una multinacional que el hecho de que sus sistemas premien la violencia sexual contra niñas y niños", ha afirmado la ministra.

Rego ha recordado que el Ministerio actuó tras los hechos documentados por Maldita.es sobre la circulación de presunto material de violencia sexual contra la infancia en la plataforma, y que la Fiscalía ha presentado ya una denuncia ante los juzgados.

Si bien, ha subrayado que hay algo "todavía más grave", que de acuerdo con la investigación, los propios sistemas de recomendación de TikTok contribuyen a difundir, ampliar y recomendar ese contenido.

"No hablamos solamente de personas que utilizan una tecnología para ejercer violencia, sino de una arquitectura tecnológica cuyo funcionamiento la hace posible", ha advertido.

La ministra de Juventud e Infancia ha defendido que cualquier medida debe adoptarse por las autoridades competentes y con todas las garantías, pero ha indicado que la proporcionalidad también obliga a medir la gravedad de los derechos vulnerados.

"Parece que podemos exigir a las víctimas que denuncien, a las familias que vigilen y a las instituciones que reparen los daños, pero que poner límites al poder de una gran empresa es ir demasiado lejos. Y no. La libertad no puede convertirse en el nombre que damos a la impunidad de los más poderosos", ha remarcado.

Además, Rego ha afirmado que España tiene "una deuda enorme con su infancia", detallando que se siguen tolerando formas de violencia contra la infancia que serían "inadmisibles" en cualquier otra relación, en parte por considerar que lo que ocurre dentro de una familia pertenece al ámbito privado.

"El feminismo lleva décadas enseñándonos que lo personal es político", ha advertido, al tiempo que ha apuntado se "ha confundido demasiadas veces el cuidado con el control, la educación con la obediencia y la protección con la posesión".

Frente a ello, Rego ha puesto en valor el modelo Barnahus, que coordina los servicios de atención, protección y justicia en un mismo espacio seguro para evitar que niños y niñas tengan que revivir la violencia sufrida. "No se trata solamente de mejorar los procedimientos. Se trata de cambiar la relación entre la infancia y las instituciones", ha explicado.