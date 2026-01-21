Rego defiende ante la ONU que España "ha avanzado de manera significativa" en la garantía de derechos de la infancia

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en el examen del Comité de Derechos del Niño de la ONU. - MINISTERIO DE JUVENTUD

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido este miércoles ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas que "España ha avanzado de manera significativa en la garantía de los derechos de la infancia".

Durante su intervención inicial en el marco del VII Examen a España del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, Rego ha señalado que "garantizar los derechos de la infancia no es una opción política, sino una obligación del Estado".

La titular de Juventud e Infancia ha destacado la necesidad de proteger a la infancia y garantizar sus derechos también en el entorno digital y ha subrayado que España está impulsando la Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, actualmente en tramitación parlamentaria.

Según ha explicado Rego, la norma "establece obligaciones claras para los prestadores de servicios digitales, refuerza los sistemas de verificación de edad, previene el acceso a contenidos inadecuados y actúa sobre diseños y dinámicas que favorecen la exposición al daño, la adicción o la captación".

"El objetivo es desplazar la carga de la protección desde las familias y los propios niños y niñas hacia quienes diseñan, gestionan y se benefician de los entornos digitales", ha afirmado la ministra, insistiendo en que la protección de la infancia no puede depender exclusivamente de la autorregulación ni de la capacidad individual de las familias.

Rego también ha destacado la aprobación en 2021 de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), que dio respuesta a una recomendación del Comité al dotar al Estado de un instrumento integral frente a todas las formas de violencia contra la infancia.

Asimismo, ha puesto en valor la ampliación de la LOPIVI impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, con especial atención a "la detección temprana, el acompañamiento integral de las víctimas y la garantía efectiva del derecho a ser escuchados en todos los procedimientos que les afectan, eliminando el límite de edad de 12 años que restringía la plena aplicación de este derecho".

El examen se prolongará hasta este jueves y, durante el mismo, la delegación española, encabeza por Rego y conformada por representantes de varios ministerios, contestará a las preguntas planteadas por el Comité de Derechos del Niño, que posteriormente elaborará un informe con sus conclusiones.