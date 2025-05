Rego defiende con "orgullo" su gestión frente al PP que critica que España es la "primera" de la UE en pobreza infantil

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha afirmado este miércoles que se siente "orgullosa de muchas" de las cuestiones en las que está trabajando su departamento, entre ellas, el Pacto de Estado para Erradicar la Pobreza Infantil o la Ley de Juventud.

Así lo ha defendido Sira Rego durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso, después de que la diputada del PP Noelia Núñez haya asegurado que, desde que existe el Ministerio, los jóvenes viven con "más precariedad, menos oportunidades y sin casa" y "España ocupa la primera posición en tasa de pobreza infantil de toda la Unión Europea". "¿De verdad está usted orgullosa?", ha preguntado.

"De lo que estoy orgullosa es de la juventud de este país, de su mirada crítica, de su movilización y de cómo contribuye todo esto al trabajo del Ministerio de Juventud e Infancia", ha contestado la ministra Sira Rego.

Sin embargo, según la diputada 'popular', la ministra no puede estar orgullosa de su gestión ya que "más de 2,7 millones de menores en España viven en riesgo de pobreza, el 34%; uno de cada cinco niños vive en un hogar que no puede encender la calefacción en invierno"; y "casi 500.000 niños no pueden permitirse comer carne o pescado cada dos días".

Además, Noelia Núñez le ha preguntado si su Ministerio "va a defender a la menor tutelada que ha sido violada en Cataluña" por parte de una red de pederastia, un caso que se ha conocido la semana pasada, y si tiene "algo que comentar" de la exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana Mónica Oltra, procesada en la causa en la que se ha investigado el presunto encubrimiento de abusos a una menor tutelada por parte de un educador social, exmarido de Oltra.

"En esto siguen el manual de la izquierda, como siempre. Ver, oír y, sobre todo, callar. Y ya lo demostraron con su antiguo portavoz, el señor (Íñigo Errejón)", en alusión al exportavoz parlamentario de Sumar, que fue acusado de presunta agresión sexual por parte de la actriz Elisa Mouliaá.

En su réplica, Sira Rego ha puesto en valor algunas de las medidas impulsadas por su departamento como el apoyo prestado a los menores víctimas de la dana de Valencia o la modificación de la Ley de Extranjería para "acoger con dignidad" a los menores que llegan a España, y ha declarado: "Orgullo, orgullo que no autocomplacencia".

La ministra de Juventud también ha preguntado a la diputada: "¿Usted qué tal? ¿Se siente orgullosa de las políticas de juventud que hace la Comunidad de Madrid? ¿Del efecto que tiene sobre el precio del alquiler la insumisión de la señora (Isabel Díaz) Ayuso a aplicar la Ley de Vivienda?".

"¿Se siente orgullosa de la privatización de la universidad pública mientras dopan con fondos públicos los chiringuitos pseudo-universitarios? ¿Se siente orgullosa de que hayan amordazado a 45 entidades que representan al Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid? ¿Cuánto orgullo siente, señora Núñez?", ha zanjado.