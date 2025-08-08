Sólo el 3,5% de los jóvenes con discapacidad alcanza la formación superior en España, según Fundación ONCEsuperior

Archivo - Una alumna cocina en el nuevo centro de formación en hostelería y turismo para personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en La Mare Que Va, en Valencia, a 8 de noviembre de 2023, en València, Comunidad Valenciana (España). Asindow - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Su presencia en las universidades ha tenido un incremento del 130%

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sólo el 3,5% de los jóvenes españoles con discapacidad --que suponen el 2,7 por ciento de la sociedad española, un total de 122.200 personas de entre 16 y 24 años-- alcanza la formación superior.

Así se desprende de los datos del INE, recogidos por el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España (Odismet) de Fundación ONCE.

El acceso a una formación de calidad e inclusiva supone un aspecto clave para su posterior incorporación al mercado laboral en condiciones de igualdad, defiende la Fundación ONCE. Y, en este sentido, los datos reflejan que los jóvenes con discapacidad que llegan a la educación superior están muy por debajo de los jóvenes sin discapacidad, cuyo porcentaje de formación superior alcanza el 15,5%.

Aun así, desde 2014, la presencia de los jóvenes con discapacidad en las universidades española ha tenido un incremento de 2,6 puntos, lo que supone un incremento del 130%.

En términos de incorporación al mercado laboral, este segmento de la población tiene una tasa de actividad del 21,6%, 15 puntos por debajo del 37% de los jóvenes sin discapacidad.

Se reitera así la brecha entre los jóvenes de ambas poblaciones respecto a la tasa de empleo: 26,6% para aquellos sin discapacidad y 11,9% para los jóvenes con discapacidad. En cuanto al paro, los jóvenes con discapacidad tienen una tasa de paro del 45,2%, 17 puntos más que los jóvenes sin discapacidad, "muy superior" a la media del conjunto de personas con discapacidad que es un 19,7%.

La dificultad de acceso al empleo entre los jóvenes con discapacidad también se evidencia en el porcentaje de aquellos que aún no han trabajado, un 66%, siendo más grave en las discapacidades de carácter psíquico, con un 80%.

Con estos datos, Fundación ONCE pretende llevar a cabo diversas iniciativas y proyectos para mejorar la calidad de vida de los jóvenes con discapacidad. El próximo 9 de septiembre, tendrá lugar la presentación en a sede de Fundación ONCE, del estudio 'Diagnóstico sobre abandono educativo temprano de estudiantes con discapacidad'. En este estudio, se analizan las causas de este fenómeno y se ofrecen una serie de recomendaciones dirigidas a la disminución del mismo.

Por otro lado, entre los días 19 y 21 de noviembre tendrá lugar en Granada el VII Congreso Internacional 'Universidad y Discapacidad' que se celebrará bajo el lema 'Tendencias y desafíos para una universidad inclusiva. El evento se centrará en construir propuestas y estrategias y en avanzar en modelos de educación inclusiva.