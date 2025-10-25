Sumar pide al Gobierno que elabore una Estrategia sobre el Derecho al Juego en la infancia

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sumar defenderá una iniciativa en el Pleno del Congreso para instar al Gobierno a mejorar e implementar la red pública de parques y espacios de ocio y juego para niños y adolescentes, las zonas verdes y las fuentes de agua para mitigar el calor.

"El juego, reconocido como un derecho en el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño, es considerado factor imprescindible en un desarrollo físico y emocional equilibrado y saludable", expone en la iniciativa resgiatrada por Sumar, a la que ha tenido acceso Europa Press.

En este escenario, Sumar propone elaborar una 'Estrategia sobre el Derecho al Juego en la Infancia', impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia en coordinación con las comunidades autónomas y las entidades locales, contando con la participación de los menores asociaciones, entidades y especialistas que trabajen en este ámbito.

Así, reclama la creación de espacios verdes en las ciudades para cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estipulan que haya entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio verde por habitante, y que estén a menos de 300 metros de distancia de su hogar.

También propone que el Gobierno impulse, en colaboración con comunidades autónomas y entidades locales, la creación de zonas de juego y ocio al aire libre adecuadas a las necesidades de menores y adolescentes, "universalmente accesibles e inclusivas, lo más cercanas posible a zonas verdes y azules, exentas de contaminación, con instalaciones elaboradas con materiales resistentes al calor, dotadas de espacio de sombra y con ofertas de juego diversas y variadas".

En este sentido, Sumar pide "la progresiva adaptación de las zonas de juego y ocio ya existentes a las necesidades de la infancia con discapacidad, ampliando la oferta y las formas de juego", así como aumentar la oferta lúdica para la infancia con discapacidad que "solo pueda acceder al juego a través de pantallas y seguir reforzando su seguridad y accesibilidad".

En materia de movilidad, el grupo parlamentario reclama medidas de tráfico rodado para "reducir los niveles de contaminación y el riesgo en las proximidades de escuelas, parques y zonas de ocio, estableciendo zonas de prioridad para el juego infantil".

Recoger en un espacio toda la información disponible acerca de la oferta y espacios públicos de ocio y juego infantil y juvenil y difundirla; campañas de sensibilización que promuevan espacios de juego en comunidad y al aire libre y que impulsen la recuperación de juegos tradicionales que mantengan la cultura y la identidad de cada territorio, son otras de sus propuestas.