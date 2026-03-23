TikTok y PantallasAmigas lanzan una guía para ayudar a familias a proteger a los menores en la plataforma

Archivo - Un adolescente abre TikTok en su teléfono. - Marijan Murat/Dpa - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

TikTok y PantallasAmigas han lanzado la 'Guía de TikTok para padres y madres', un recurso orientado a capacitar a familias y tutores para comprender las funcionalidades de la plataforma, sus configuraciones y las opciones de seguridad para proteger a los menores en ella.

El documento detalla las más de 50 configuraciones de seguridad, privacidad y protección que se activan automáticamente en las cuentas de usuarios de entre 13 y 17 años, entre las que figuran la privacidad de la cuenta por defecto y el límite de tiempo de pantalla de 60 minutos.

Por su parte, el fundador y director de PantallasAmigas, Jorge Flores, ha afirmado que "es fundamental poner en marcha espacios que guíen a padres, madres y tutores en el aterrizaje digital de los jóvenes". También ha destacado que "a través de la educación, tanto en valores como en responsabilidad, se puede ser parte de la experiencia, encontrando el equilibrio entre la independencia y la seguridad", al tiempo que ha calificado la guía como "una herramienta fundamental para que ese acompañamiento ocurra de manera informada".

Uno de los apartados centrales de la guía es el Modo de Sincronización Familiar, que permite a los adultos vincular sus cuentas con las de sus hijos adolescentes para gestionar el tiempo de uso, filtrar contenido, controlar quién puede enviar mensajes directos y personalizar las notificaciones. La guía también explica las diferencias en las configuraciones de privacidad según dos tramos de edad --13 a 15 años y 16 a 17 años--, y ofrece consejos para que los adolescentes creen perfiles sin revelar información personal sensible.

La guía incluye además información sobre las Normas de la Comunidad de TikTok, el tipo de contenido restringido por edad y las opciones disponibles para denunciar o bloquear cuentas y contenidos inapropiados. La guía subraya también "la importancia del diálogo entre padres e hijos sobre el uso de la tecnología", y explica la existencia de un Consejo Juvenil integrado por 30 adolescentes de 21 países, incluido España, con el que la plataforma diseña conjuntamente sus herramientas de seguridad.

Asimismo, TikTok ha recordado que solo los usuarios mayores de 13 años pueden acceder a la plataforma, y los equipos de seguridad de la plataforma eliminan aproximadamente 6 millones de cuentas de menores a nivel global cada mes. Además, asegura que el 98,5% del contenido retirado por infringir las políticas de la plataforma se elimina antes de recibir cualquier denuncia.